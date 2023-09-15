Как правильно есть пельмени

Найдите новые нотки в любимом блюде.

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За пельменями закрепилась слава фаст фуда — что-то быстрое, явно не полезное и не всегда вкусное. Однако настоящие повара уверены, вы просто не умеете есть и подавать пельмени так, чтобы они были по-настоящему аппетитными. Правда, речь идет о домашних пельменях, сделанных с любовью из качественных продуктов.

Попробуйте устроить семейный вечер, налепите целую гору и заморозьте. Так у вас будет очень быстрый и сытный ужин, который понравится всей семьей.

Чем дополнить пельмени?

Классика

В России принято подавать пельмени со сливочным маслом или сметаной. Кислота в последней отлично снимает жирность, а в случае сливочного масла блюдо сбрызгивают уксусом. Чтобы у пельменей появился сибирский колорит, зажарьте мелко нашинкованный лук и посыпьте сверху блюдо.

По-французски

В отличие от нашей страны, французы предпочитают есть пельмени с томатным соусом, так блюдо получается не таким тяжелым. Но, если хочется чего-то посытнее, то обжарьте на сливочном масле шампиньоны с луком, влейте сливки и добавьте немного сыра. Залейте соусом пельмени.

Азия

Пельмени в Японии и Китае значительно отличаются от того, что привыкли есть мы. Тесто в гедза тоньше, а начинка обычно рубленная. Гедза не варят, а обжаривают и готовят на пару, подавая с соевым соусом, в который добавляют немного острого соуса и имбиря. Вкус получается очень ярким и свежим.

Чем есть пельмени

Согласно этикету, если вы подаете пельмени, как самостоятельное блюдо, его принято есть вилкой без использования ножа. Маленький пельмешек просто обмакните в соус и отправляйте в рот, а большой надломите вилкой на тарелке. Главное, не пытайтесь откусить от уже наколотого на вилку пельменя: велик риск, что сок брызнет и запачкает вас или сидящего рядом.

Если же пельмени подают с бульоном, то из едят ложкой. Сметану добавляют прямо в бульон, затем в миску насыпают рубленую зелень и чеснок. Хлеб к такому супчику подавать не принято.