Нутрициолог: здоровый рацион поможет снизить тягу к сладкому

«Тяга к сладкому может говорить о дефиците витамина С. Также, если вы мало спите, находитесь в стрессе, вам может не хватать магния и гормона счастья — триптофана, поэтому мозг будет пытаться успокоиться сладким», — сказала нутрициолог в интервью «Радио 1».