Продукты, которые кажутся полезными, но приводят к полноте

Томатный сок — напиток на любителя, тем не менее он прочно занял свое место в рационе людей по всему миру. И не зря, ведь помимо необычных вкусовых качеств, он обладает огромным количеством питательных веществ, полезных для здоровья. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

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Как появился томатный сок?

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Принято считать, что в продажу томатный сок впервые поступил в США в 1917 году. Произошло это по счастливой случайности благодаря владельцу гостиницы French Lick Springs Hotel в южной Индиане Луи Перрен. Дело в том, что однажды в отеле закончился апельсиновый сок, и его было необходимо срочно чем-то заменить. Тогда Перрен сделал следующее: смешал мякоть помидоров, сахар и специальный соус.

Этот напиток сразу завоевал сердца постояльцев, а потом и остальных американцев. Через несколько лет появился и первый алкогольный коктейль с томатным соком — Кровавая Мэри.

По одной из версий, напиток назвали в честь английской королевы Марии I Тюдор, которая за свою жестокость вошла в историю с прозвищем «Кровавая»

Массовое производство томатного сока началось в 1920-х годах, в этот период томатный сок в США начали все чаще употреблять на завтрак.

В СССР этот напиток появился в 1937 году — после визита в Америку наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Тогда на Манежной площади в Москве даже организовали бесплатную дегустацию, чтобы подогреть интерес россиян перед запуском продаж. Тем не менее у советских людей томатный сок не вызвал восторга.

Маркетологам пришлось потрудиться, чтобы напиток, наконец, добился всеобщего признания — томатный сок был везде: в магазинах, детских садах, школах, буфетах театров и кино, кафе и столовых. Причем как в расфасованном виде (в том числе в банках по три литра), так и на разлив.

Сейчас же томатный сок продается наряду со всеми остальными, продолжает использоваться для создания все новых алкогольных коктейлей, а также часто подается пассажирам на борту самолетов. Так, в авиакомпании Lufthansa в 2008 году сообщали, что ими за год было продано более 1,7 миллиона литров томатного сока. Дело в том, что некоторые пассажиры считают, будто именно этот напиток позволяет справляться с перепадами давления во время полета.

Чем полезен томатный сок?

Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «Лентой.ру» отметила, что состав томатного сока будет сильно зависеть от особенностей производства и хранения. Так, самодельный напиток, конечно, будет отличаться от пакетированного по количеству микроэлементов и витаминов.

Но в любом случае, томат с ботанической точки зрения — это ягода, а все ягоды очень полезны, ведь в них сочетаются низкая калорийность и огромное количество полезных микроэлементов Анастасия Тараско

Кроме того, в случае с фруктовыми соками присутствует риск так называемой «передозировки», избыточного потребления фруктозы, что в свою очередь грозит нарушениями работы печени, отметила эксперт. В томатном же соке фруктозы нет, поэтому и безопасность его куда выше.

Кроме того, из-за низкого содержания сахаров томатный сок — диетический продукт. Его калорийность на 100 миллилитров составляет всего лишь 1,3 процента от суточной нормы.

18 килокалорий содержится в 100 граммах томатного сока

Если говорить о пищевой ценности напитка, то в нем преобладают углеводы: в 100 миллилитрах сока содержится 2,9 грамма, или 2,3 процента от суточной нормы углеводов. Вместе с ними человек получает множество полезных веществ.

Витамины и минералы

В томатном соке содержится большое количество витаминов группы B (B1, B3, B5, B6, B9), витамин K, а также витамин C. «Но наличие последнего будет зависеть от того, как долго сок подвергался термической обработке и как долго он хранился. Часто витамина С попросту не остается из-за особенностей промышленного производства», — подчеркивает Тараско.

Что же касается микроэлементов, то в состав томатного сока входят натрий, калий, магний и йод. Все они, по словам эксперта, позитивно влияют на работу и сердечно-сосудистой, и нервной систем.

Антиоксиданты

Антиоксиданты бета-каротин и ликопин в составе томатного сока помогают укреплять иммунитет. Кроме того, этот напиток обладает противоопухолевым и противовоспалительным эффектами, объясняет диетолог.

И бета-каротин, и ликопин относятся к каротиноидам — это биологически активные вещества, которые нормализуют работу многих органов и систем организма Анастасия Тараско

Поэтому, как утверждает эксперт, томатный сок рекомендуется пить даже маленьким детям. Давать помидоры разрешается малышам с семи месяцев, а томатный сок — с 10-12 месяцев.

Согласно исследованию, проведенному в 2000 году, в томатном соке также содержится фактор с кодовым названием Р3, который препятствует образованию тромбов и снижает риск развития сердечных заболеваний.

Клетчатка

Томатный сок, по словам Анастасии Тараско, богат клетчаткой и пектином (который по-другому также называют растворимой клетчаткой). «Эти вещества способствуют улучшению пищеварения, развитию и поддержанию здоровья микробиоты толстого кишечника», — поясняет медик.

Прочие полезные свойства

Также у томатного сока есть мочегонный эффект, который будет полезен людям, страдающим от отеков.

В таком случае сок лучше не подсаливать, так как соль, наоборот, задерживает воду. Лучше использовать небольшое количество сельдерея — он может стать отличной альтернативой соли

Нельзя не упомянуть и о пользе томатного сока для женщин: во-первых, в нем содержится необходимая при беременности фолиевая кислота, а во-вторых, этот напиток помогает эффективно справляться с токсикозом.

Чем томатный сок может

навредить?

Аллергия

Аллергические реакции на томатный сок бывают крайне редко и могут выражаться в высыпаниях на коже, крапивнице, рассказывает Анастасия Тараско. По словам эксперта, чаще может встречаться индивидуальная непереносимость продукта, хотя и это редкое явление.

Она может проявляться в изжоге и неприятных ощущениях в области живота. Конечно, если вы чувствуете, что после употребления томатного сока вам нехорошо, его необходимо убрать из рациона Анастасия Тараско

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Основным противопоказанием к употреблению томатного сока, по словам диетолога, являются заболевания желудочно-кишечного тракта. «Особенно осторожны должны быть люди с повышенной кислотностью желудочного сока, с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом», — предупреждает эксперт.

При отсутствии подтвержденных диагнозов пить томатный сок стоит, опираясь на самочувствие. Если возникают неприятные ощущения — это повод обратиться к специалисту.

Как приготовить томатный сок в домашних условиях?

Приготовить томатный сок дома несложно. В классическом варианте рецепта потребуется всего три ингредиента.

Ингредиенты для томатного сока: спелые помидоры (лучше брать мясистые и сочные) — 1,5 килограмма;

соль (не йодированная) — 1 чайная ложка;

перец — 1 чайная ложка;

сахар (по желанию) — 2 чайные ложки.

Приготовление томатного сока:

Вымойте помидоры и разрежьте их на четвертинки. Загрузите плоды в блендер и измельчите их. Готовую массу процедите через сито в ковш, добавьте соль и перец (или сахар). Поставьте ковш на средний огонь — томаты необходимо довести до кипения. Пену, которая будет образовываться в процессе, можно не снимать. После закипания варите получившуюся массу в течение 10-15 минут, затем снимите посуду с огня. Разлейте горячий сок по стерильным банкам, закройте их. Хранить готовый продукт необходимо в прохладном месте, до которого не достают солнечные лучи.