Продукты, которые кажутся полезными, но приводят к полноте

Об их полезных свойствах говорят много и часто, но наряду с пользой эти продукты приносят и вред.

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Одна из причин набора веса — неправильное питание. Даже если вам кажется, что вы едите исключительно полезную пищу, не будет лишним детальнее изучить свойства продуктов, из которых состоит ваш рацион.

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Творог

В нём много белка и кальция. Казалось бы, в чём подвох? Частое употребление этого продукта ведёт к набору лишних килограммов, поскольку в твороге содержится лактоза — она является простым углеводом.

Фрукты

Витамины и минимум калорий — кажется, это идеальный перекус. Однако и фрукты при частом употреблении вредят организму. В них много фруктозы — сахара, который в организме трансформируется в жир. Также фруктоза провоцирует появление инсулинозависимости.

Кофе с топпингами

Чёрный кофе в умеренном количестве очень полезен — кофеин улучшает концентрацию внимания, стимулирует креативно мышление и избавляет от сонливости. Но добавляя в напиток сиропы, молоко или сливки, вы в разы повышаете калорийность кофе (в одной чашке — 300-400 калорий), что прибавляет ненужные сантиметры в талии.

Сладости, выпечка

В сладкой пище достаточно глюкозы, стимулирующей мозговую деятельность, но избыточное количество сахара, а также масла, необходимого для приготовления мучных изделий, приводит к полноте, поскольку и то, и другое — простые углеводы, которые дают чувство насыщения на очень короткое время, а возникающий затем голод многократно усиливают, вынуждая съедать большие порции.

Соки