Продукты, которые кажутся полезными, но приводят к полноте

Скрытые провокаторы: продукты, которые кажутся полезными, но на деле приводят к полноте
Об их полезных свойствах говорят много и часто, но наряду с пользой эти продукты приносят и вред.
Одна из причин набора веса — неправильное питание. Даже если вам кажется, что вы едите исключительно полезную пищу, не будет лишним детальнее изучить свойства продуктов, из которых состоит ваш рацион.
Творог
В нём много белка и кальция. Казалось бы, в чём подвох? Частое употребление этого продукта ведёт к набору лишних килограммов, поскольку в твороге содержится лактоза — она является простым углеводом.
Фрукты
Витамины и минимум калорий — кажется, это идеальный перекус. Однако и фрукты при частом употреблении вредят организму. В них много фруктозы — сахара, который в организме трансформируется в жир. Также фруктоза провоцирует появление инсулинозависимости.
Кофе с топпингами
Чёрный кофе в умеренном количестве очень полезен — кофеин улучшает концентрацию внимания, стимулирует креативно мышление и избавляет от сонливости. Но добавляя в напиток сиропы, молоко или сливки, вы в разы повышаете калорийность кофе (в одной чашке — 300-400 калорий), что прибавляет ненужные сантиметры в талии.
Сладости, выпечка
В сладкой пище достаточно глюкозы, стимулирующей мозговую деятельность, но избыточное количество сахара, а также масла, необходимого для приготовления мучных изделий, приводит к полноте, поскольку и то, и другое — простые углеводы, которые дают чувство насыщения на очень короткое время, а возникающий затем голод многократно усиливают, вынуждая съедать большие порции.
Соки
На первый взгляд, употребление фруктового сока несёт сплошную пользу, ведь это продукт, полученный из ароматного витаминного плода. Свежевыжатые соки при нерегулярном употреблении могут быть относительно полезными (ведь какая-то часть витаминов всё-таки "транспортируется" из плода в напиток), а пакетированные соки назвать безвредными сложнее. Перед упаковыванием их осветляют, добавляют в состав консерванты и, опять же, сахар в большом количестве. Поэтому сок из пакета — это, скорее, десерт, которым можно иногда побаловать себя, а не полноценный напиток, употребление которого должно быть регулярным.