5 полезных заменителей белого сахара

Хотя мы наслаждаемся сладостью сахара, мы часто забываем о побочных эффектах, связанных с ним. Если верить исследованиям, белый сахар является продуктом с высокой степенью переработки и связан с ожирением, избыточным жиром на животе, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Сахар является источником многих проблем со здоровьем, от возникновения рака до снижения эластичности тканей, которых можно легко избежать, отказавшись от него. Он также может вызвать депрессию, слабоумие, заболевания печени и некоторые виды рака. Следовательно, рекомендуется избегать чрезмерного потребления белого сахара или заменить его более здоровыми альтернативами.

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Стевия

Стевия натуральна, в отличие от других сахаристых веществ, которые производятся из листьев растения стевия. Он содержит ноль калорий и намного слаще сахара. Замена сахара стевией может помочь предотвратить увеличение веса и снизить уровень сахара в крови. Для людей, страдающих диабетом, стевия очень полезна.

Финики

Финики — один из лучших натуральных подсластителей. Они являются источником фруктозы, то есть натурального типа сахара, содержащегося во фруктах. Финики богаты клетчаткой, питательными веществами, калием, железом и магнием, которые помогают в построении белков в организме, а клетчатка полезна для пищеварительной системы и предотвращает запоры. Они не только питательны, но и вкусны, а это значит, что их легко включить в свой рацион.

Мед

Мед богат калориями и содержит важные минералы и витамины, такие как кальций, калий, витамин С, В1, В2, В3, В5 и В6. Он также имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар, и обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Соединения меда, такие как полифенолы, помогают модулировать воспаление в организме. Он также может уничтожить грибок и нежелательные бактерии. Поскольку мед очень сладкий, его может потребоваться меньше, чем белого сахара. Вы также можете выпить мед для облегчения кашля и боли в горле.

Коричневый сахар