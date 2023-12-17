5 полезных заменителей белого сахара
Хотя мы наслаждаемся сладостью сахара, мы часто забываем о побочных эффектах, связанных с ним. Если верить исследованиям, белый сахар является продуктом с высокой степенью переработки и связан с ожирением, избыточным жиром на животе, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сахар является источником многих проблем со здоровьем, от возникновения рака до снижения эластичности тканей, которых можно легко избежать, отказавшись от него. Он также может вызвать депрессию, слабоумие, заболевания печени и некоторые виды рака. Следовательно, рекомендуется избегать чрезмерного потребления белого сахара или заменить его более здоровыми альтернативами.
Стевия
Стевия натуральна, в отличие от других сахаристых веществ, которые производятся из листьев растения стевия. Он содержит ноль калорий и намного слаще сахара. Замена сахара стевией может помочь предотвратить увеличение веса и снизить уровень сахара в крови. Для людей, страдающих диабетом, стевия очень полезна.
Финики
Финики — один из лучших натуральных подсластителей. Они являются источником фруктозы, то есть натурального типа сахара, содержащегося во фруктах. Финики богаты клетчаткой, питательными веществами, калием, железом и магнием, которые помогают в построении белков в организме, а клетчатка полезна для пищеварительной системы и предотвращает запоры. Они не только питательны, но и вкусны, а это значит, что их легко включить в свой рацион.
Мед
Мед богат калориями и содержит важные минералы и витамины, такие как кальций, калий, витамин С, В1, В2, В3, В5 и В6. Он также имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар, и обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Соединения меда, такие как полифенолы, помогают модулировать воспаление в организме. Он также может уничтожить грибок и нежелательные бактерии. Поскольку мед очень сладкий, его может потребоваться меньше, чем белого сахара. Вы также можете выпить мед для облегчения кашля и боли в горле.
Коричневый сахар
По сравнению с белым сахаром, коричневый сахар менее калорийный. Он состоит из различных микроэлементов, таких как кальций, железо, цинк, калий, фосфор, медь и витамин B-6, которые очень важны для здорового функционирования организма. Патока, присутствующая в коричневом сахаре, может помочь улучшить обмен веществ.