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Просто и быстро: готовим запеканку с кабачками и сыром

Одно из самых простых блюд, с которым справится любая хозяйка — это запеканка.

Просто и быстро: готовим запеканку с кабачками и сыром
© Eva.ru

Сытный вариант можно приготовить с кабачками, такая запеканка станет отличным завтраком или перекусом.

Mir24.TV

Ингредиенты:

  • Кабачок — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец
  • Тимьян — 1/2 ч.л.
  • Яйца — 3 шт
  • Фета — 150 г
  • Пармезан тертый — 1/2 стакана
  • Панировочные сухари — 1/4 стакана
  • Моцарелла — 100-150 г

Процесс приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.
  2. К луку добавьте нарезанный слайсами кабачок, мелко нарубленный чеснок, тимьян, соль, перец. Обжарьте около 15 минут.
  3. В глубокой чаше смешайте измельченную фету, яйца, пармезан, соль, перец. Добавьте кабачок и тщательно перемешайте.
  4. Духовку разогрейте до 200 градусов.
  5. В форму для запекания выложите половину смеси из кабачка. Посыпьте моцареллой, затем добавьте вторую половину кабачка. Посыпьте пармезаном.
  6. Выпекайте до румяной корочки примерно 30 минут.