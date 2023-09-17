Терапевт Жито назвал полезные осенью продукты. Осень не для всех проходит одинаково: кто-то наслаждается романтическими прогулками в парках, укутавшись шарфом, а кто-то не расстаётся с соплями, кашлем и прочими симптомами ОРВИ и поэтому вынужден сидеть дома. А ведь укрепить и поддержать иммунитет можно с помощью простых продуктов. Рассказываем о них.

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Поддержка иммунитета

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Как рассказал врач-терапевт, кардиолог и эндокринолог Алексей Жито, осенью нужно помочь иммунитету справиться с новыми вызовами. Прежде всего речь о распорядке дня и питании. Первое подразумевает отсутствие стресса, хороший сон по 6–8 часов и физическую активность.

Вот такие продукты Жито посоветовал есть тем, кто хочет поддержать здоровье осенью:

Чеснок. По словам врача, чеснок богат антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают иммунной системе в непростой период. Овощ можно добавлять куда вам нравится: и в салаты, и в супы, и в горячие блюда. Врач посоветовал делать чесночную пасту. Это измельчённая смесь из чеснока, оливкового масла и небольшого количества соли. Её можно мазать на хлеб или добавлять как приправу к блюдам.

Имбирь. Он даёт противовоспалительный эффект и отлично согревает. Можно добавлять его в супы или вторые блюда, а можно готовить что-то вроде чая. Для этого нужно проварить кусочек имбиря в кипящей воде, а потом добавить мёд и лимон.

Капуста. Доступный овощ, в котором полно витамина С. Правда, этим вся польза белокочанной не ограничивается, больше можно узнать в этом материале. Врач разрешил есть капусту даже в жареном виде и посоветовал готовить капустный суп.

Цитрусовые. Такие фрукты — ещё один хороший источник витамина С. Апельсины и грейпфруты можно есть в свежем виде или готовить из них салат с добавлением мёда и лимонного сока.

Орехи. Ещё один полезный продукт — в орехах много жиров и антиоксидантов. Их можно добавлять в салаты, выпечку или брать в качестве перекуса. Жито посоветовал запекать орехи с мёдом в духовке.

Что ещё добавить в меню на осень

Ранее диетолог Анна Шейфер рассказала, что в осенний период стоит обратить внимание на кизил, всё виды рябины, боярышник, калину и бруснику. Эти ягоды богаты витамином С и обладают противомикробными свойствами. Помимо этого, не стоит забывать про кладезь пользы от русской кухни — ферментированные продукты, например ту же квашеную капусту.