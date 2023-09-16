Диетолог объяснила, почему осенью чаще хочется сладкого и фаст-фуда

Специалист объяснила, для нормального физического состояния необходимо в день проходить порядка 10 тысяч шагов. Это примерно полтора-два часа ходьбы быстрым шагом.

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Также, по словам Михалевой, нужно изменить свое питание из-за существования предпосылок в изменениях рациона человека.

Врач объяснила, почему в осенний период людей чаще настигает желание порадовать себя вкусной едой.

«Укорачивание продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению», - рассказала Оксана в интервью «Газете.Ru».

Состояние апатии люди пытаются устранить естественными антидепрессантами: калорийной пищей, которая богата жирами и углеводами. Также повлиять на набор веса может погода. Дождь и прохлада не способствует желанию сходить на прогулку или дойти до спортзала.