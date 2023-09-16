Перечислены самые полезные напитки осени

Морковный и свекольный соки, безалкогольные фруктово-ягодные пунши, чайные цитрусовые напитки и различные морсы являются самыми полезными осенью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина .

"Безалкогольные пунши готовим на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу, разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят", – объяснила специалист.

Также для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свеклы. Не менее полезны будут морсы из брусники или клюквы.