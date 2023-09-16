Названы самые популярные салаты в российских ресторанах

«Открывает рейтинг "Цезарь". На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов. В среднем по стране "Цезарь" покупали в 2 раза чаще, чем "Оливье", и в 3,5 раза чаще, чем "Греческий"», - приводит данные исследования РИА Новости.