Блюда с помидорами для красивых выходных
Конечно, основной урожай помидоров собрали несколько недель назад, но еще можно найти вкусные томаты на прилавках.
Пользуйтесь случаем и готовьте с ними по собранным нами рецептам, это не только очень вкусно, но и красиво!
Яичница в помидорах
Ингредиенты:
- Помидоры — 6 шт
- Яйца — 6 шт
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Тимьян — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Разогреть духовку до 180 °C. Форму смазать растительным маслом.
Срезать с помидоров верхушку и при помощи столовой ложки соскоблить семена и мякоть, чтобы осталась как «чашечка».
На бумажную салфетку расположите помидоры пустой полостью вниз на несколько минут, чтобы стек сок.
Затем расположить помидорные чашки в форме, сбрызнуть каждый половиной чайной ложки растительного масла, приправить щепоткой соли и перца. Запечь помидоры в течении 12 минут.
Вынуть из духовки помидоры. В каждый разбить по одному яйцу. Запечь в духовке при той же температуре 15-17 минут для жидкого желтка, 20 минут до твердого желтка.
Готовые помидоры с яйцом вынуть из духовки, дать остыть несколько минут и подавать, посыпав свежей зеленью и слегка приправив перцем.
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
- Помидоры — 1 кг
- Куриный фарш — 200 г
- Лук — 1 шт
- Сыр — 30 г
- Яйцо — 2 шт
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Разогретую сковороду слегка смазать маслом, обжарить фарш. Лук мелко нарезать и через 10 минут добавить в сковороду к фаршу. Потушить 5 минут, добавить соль, по вкусу специи.
С помидоров срезаем шляпку и вынимаем сердцевину. Часть сердцевины можно мелко порезать и добавить в сковороду к фаршу.
Помидоры выложить на противень или в форму для запекания кексов, чтоб они стояли вертикально. Заполнить помидоры начинкой из куриного фарша наполовину.
Яйца взболтать с солью и перцем и разлить в помидоры.
Фаршированные помидоры выпекать при температуре 180 °C 20 минут. Затем посыпать помидоры тертым сыром и выпекать еще несколько минут до расплавления сыра. Готовое блюдо посыпать зеленью.
Сальморехо: испанский томатный суп
Ингредиенты:
Для супа:
- 700 г спелых мясистых помидоров
- 2 ломтика черствого хлеба/гренки
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. красного винного уксуса (или яблочного)
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
Для подачи:
- Вареные яйца
- Хамон или сыровяленая колбаса
Процесс приготовления:
Для приготовления понадобится процессор: измельчаем вместе помидоры, хлеб, чеснок, уксус, пару столовых ложек оливкового масла, немного соли и перца. Смесь должна получиться максимально однородной.
Как вариант, можно положить вареные желтки сразу, чтобы они растворились. Также можно хлеб подать отдельно.
Охлаждаем все в холодильнике. Подаем суп, украсив дольками яиц и хамоном.
Галета с помидорами и кабачками
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 мл муки (муку охладить в холодильнике)
- 110 г сливочного масла
- 50 мл сметаны
- 50 мл ледяной воды
- 1/4 ч. л. соли
- 2 ч. л. лимонного сока или винного уксуса
Для начинки:
- 1 маленький кабачок
- 3 помидоры
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 головка запеченного чеснока
- 100 г сыра моцарелла
- 100 г тертого твердого сыра
Процесс приготовления:
В чашу миксера насыпать муку и соль, добавить порезанное на кусочки холодное сливочное масло и порубить в крошку. Смешать сметану, воду, лимонный сок (или уксус), добавить к муке с маслом. Быстро замесить тесто, тесто получается немного липкое. После охлаждения в холодильнике оно станет удобным в работе. Сформировать из теста шар и завернуть в пленку, убрать в холодильник минимум на 1 час, а лучше всего на ночь.
Для начинки головку чеснока посолить, смазать оливковым маслом, обернуть фольгой и запечь в духовке до мягкости. Кабачок и помидоры нарезать тонкими ломтиками. Смешать натертую моцареллу и твердый сыр. Запеченный чеснок очистить от шкурки, добавить столовую ложку оливкового масла, соль по вкусу и пюрировать вилкой. Чесночную массу добавить к сырной начинке и хорошо перемешать.
Разогреть духовку до 200 °C. Застелить противень пергаментом.
Поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в круг, осторожно перенести на противень.
Выложить на тесто начинку из сыра и чеснока, не доходя до краев несколько сантиметров, на слой сыра выложить нарезанные кружочками кабачок и помидоры. Сформировать галету, завернув края.
Выпекать до румяного цвета 35-40 минут.