Блюда с помидорами для красивых выходных

Конечно, основной урожай помидоров собрали несколько недель назад, но еще можно найти вкусные томаты на прилавках.

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Пользуйтесь случаем и готовьте с ними по собранным нами рецептам, это не только очень вкусно, но и красиво!

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Яичница в помидорах

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Ингредиенты:

Помидоры — 6 шт

Яйца — 6 шт

Растительное масло — 3 ст. л.

Тимьян — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Разогреть духовку до 180 °C. Форму смазать растительным маслом.

Срезать с помидоров верхушку и при помощи столовой ложки соскоблить семена и мякоть, чтобы осталась как «чашечка».

На бумажную салфетку расположите помидоры пустой полостью вниз на несколько минут, чтобы стек сок.

Затем расположить помидорные чашки в форме, сбрызнуть каждый половиной чайной ложки растительного масла, приправить щепоткой соли и перца. Запечь помидоры в течении 12 минут.

Вынуть из духовки помидоры. В каждый разбить по одному яйцу. Запечь в духовке при той же температуре 15-17 минут для жидкого желтка, 20 минут до твердого желтка.

Готовые помидоры с яйцом вынуть из духовки, дать остыть несколько минут и подавать, посыпав свежей зеленью и слегка приправив перцем.

Фаршированные помидоры

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Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг

Куриный фарш — 200 г

Лук — 1 шт

Сыр — 30 г

Яйцо — 2 шт

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Разогретую сковороду слегка смазать маслом, обжарить фарш. Лук мелко нарезать и через 10 минут добавить в сковороду к фаршу. Потушить 5 минут, добавить соль, по вкусу специи.

С помидоров срезаем шляпку и вынимаем сердцевину. Часть сердцевины можно мелко порезать и добавить в сковороду к фаршу.

Помидоры выложить на противень или в форму для запекания кексов, чтоб они стояли вертикально. Заполнить помидоры начинкой из куриного фарша наполовину.

Яйца взболтать с солью и перцем и разлить в помидоры.

Фаршированные помидоры выпекать при температуре 180 °C 20 минут. Затем посыпать помидоры тертым сыром и выпекать еще несколько минут до расплавления сыра. Готовое блюдо посыпать зеленью.

Сальморехо: испанский томатный суп

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Ингредиенты:

Для супа:

700 г спелых мясистых помидоров

2 ломтика черствого хлеба/гренки

1 зубчик чеснока

1 ст. л. красного винного уксуса (или яблочного)

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Для подачи:

Вареные яйца

Хамон или сыровяленая колбаса

Процесс приготовления:

Для приготовления понадобится процессор: измельчаем вместе помидоры, хлеб, чеснок, уксус, пару столовых ложек оливкового масла, немного соли и перца. Смесь должна получиться максимально однородной.

Как вариант, можно положить вареные желтки сразу, чтобы они растворились. Также можно хлеб подать отдельно.

Охлаждаем все в холодильнике. Подаем суп, украсив дольками яиц и хамоном.

Галета с помидорами и кабачками

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Ингредиенты:

Для теста:

300 мл муки (муку охладить в холодильнике)

110 г сливочного масла

50 мл сметаны

50 мл ледяной воды

1/4 ч. л. соли

2 ч. л. лимонного сока или винного уксуса

Для начинки:

1 маленький кабачок

3 помидоры

1 ст. л. оливкового масла

1 головка запеченного чеснока

100 г сыра моцарелла

100 г тертого твердого сыра

Процесс приготовления:

В чашу миксера насыпать муку и соль, добавить порезанное на кусочки холодное сливочное масло и порубить в крошку. Смешать сметану, воду, лимонный сок (или уксус), добавить к муке с маслом. Быстро замесить тесто, тесто получается немного липкое. После охлаждения в холодильнике оно станет удобным в работе. Сформировать из теста шар и завернуть в пленку, убрать в холодильник минимум на 1 час, а лучше всего на ночь.

Для начинки головку чеснока посолить, смазать оливковым маслом, обернуть фольгой и запечь в духовке до мягкости. Кабачок и помидоры нарезать тонкими ломтиками. Смешать натертую моцареллу и твердый сыр. Запеченный чеснок очистить от шкурки, добавить столовую ложку оливкового масла, соль по вкусу и пюрировать вилкой. Чесночную массу добавить к сырной начинке и хорошо перемешать.

Разогреть духовку до 200 °C. Застелить противень пергаментом.

Поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в круг, осторожно перенести на противень.

Выложить на тесто начинку из сыра и чеснока, не доходя до краев несколько сантиметров, на слой сыра выложить нарезанные кружочками кабачок и помидоры. Сформировать галету, завернув края.