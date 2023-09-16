Обычный и коричневый рис: их отличия и какой из них полезнее

В любом случае, это полезная пища, содержащая большое количество питательных веществ.

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Белый рис является основой многих блюд, которые мы знаем на протяжении всей жизни. Однако многие задаются вопросом о различиях между обычным и коричневым, а также о том, какому из них отдать своё предпочтение. Собственно говоря, мы говорим о двух продуктах, которые очень похожи по большинству своих характеристик.

Обычный и коричневый рис: какой из них выбрать?

Как образуются зерна коричневого риса?

Во внешней части зёрна состоят из отрубей, на которые приходится от 50% до 80% пищевых волокон, группы В и олигоминералов, такие как цинк, медь, железо и магний. Как и в белом рисе, мы также можем найти в нем белки и сложные углеводы, такие как, например, крахмал.

Пищевые преимущества каждого

Мы могли бы предположить, что, сохраняя все свои внешние слои, коричневый рис полезнее.В то время как этот рис отличается питательными веществами, содержащимися в отрубях и зародышах, которых больше нет в белом рисе, наличие этих внешних слоев препятствует усвоению некоторых его питательных веществ человеческим организмом, что означает недостаток.

В результате получается, что баланс питательных веществ между белым и коричневым рисом действительно схож, и мы не можем рекомендовать только один, но наиболее целесообразно чередовать их в рационе, чтобы воспользоваться всеми их свойствами.

А как насчет калорий?

Если вы возьмете несколько упаковок белого и цельнозернового риса, вы заметите, что даже в пределах одного и того же сорта калорийность не одинакова. Все будет зависеть от того, какова была цепочка каждого продукта, но, опять же, ни один из них не содержит намного больше калорий, чем другой.