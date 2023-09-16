Нутрициолог назвал время, в которое лучше всего есть яйца для похудения

В беседе с изданием «МедикФорум» нутрициолог сообщил, что при сбрасывании веса нужно придерживаться диеты, богатой белком.

© Runews24

Это вещество стимулирует обмен веществ и способствует поддержанию и наращиванию мышечной массы.

Игорь Строков рекомендует отказаться от привычки есть яйца на завтрак, потому что они наиболее полезны именно в вечернее, а не в утреннее время.

Они усваиваются лучше к концу дня и помогают организму избавиться от лишних килограммов. Дело в том, что затрачивается много энергии для расщепления белка, особенно во время сна. Благодаря этому стимулируется сжигание жира.