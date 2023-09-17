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Пряный морковный торт: готовим настоящее осеннее удовольствие

Осень невозможно представить без хрустящих баклажанов, нежного инжира и персиков, тыквенного супа и, конечно же, морковного пирога! Предлагаем вам приготовить пряный морковный торт с нежным творожным кремом.

Пряный морковный торт: готовим настоящее осеннее удовольствие
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для торта:
  • 210 г муки
  • 1/4 ч.л. соды
  • 5 г разрыхлителя
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • щепотка соли
  • щепотка мускатного ореха
  • 190 г натертой морковки
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • цедра лимона ~1 ст.л
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 180 мл растительного масла (любое нейтральное, без запаха!)
  • 100 г грецких Орехов
  • 80-100 г изюма
Для творожного крема:
  • 500 г холодного творожного сыра
  • 125 г холодных сливок 33-35%
  • 85 г сахарной пудры

Процесс приготовления:

Грецкие орехи измельчить и замочить минимум на полчаса с изюмом в кипятке (можно добавить ромовый ароматизатор или вишневый сок).

Морковь натереть на мелкой терке, отмерить нужное количество. Сбрызнуть ее лимонным соком и добавить лимонную цедру.

Смешать и просеять вместе сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.

Добавить измельченные грецкие орехи (предварительно слив воду через сито), изюм и хорошо перемешать.

Отдельно смешать яйца и сахар с помощью миксера на высокой скорости. Должна получиться посветлевшая пышная масса. Убавить скорость и тонкой струйкой (это важно!) влить растительное масло. После добавления масла снова увеличить скорость и взбивать полминуты на самой высокой скорости.

Добавить морковь, вымешивая на низкой скорости. Также, не переставая мешать, ввести сухие ингредиенты. Вымешивать недолго, только до объединения массы.

Выпекать в разогретой до 180С духовке до сухой зубочистки ~40 минут.

Для творожного крема все ингредиенты аккуратно взбить на низкой скорости до объединения и однородности.

Разрезать основу на две части и промазать творожным кремом. Соединить в торт и украсить сверху остатками крема с помощью кулинарного шприца.