Пряный морковный торт: готовим настоящее осеннее удовольствие

Осень невозможно представить без хрустящих баклажанов, нежного инжира и персиков, тыквенного супа и, конечно же, морковного пирога! Предлагаем вам приготовить пряный морковный торт с нежным творожным кремом.

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Ингредиенты:

210 г муки

1/4 ч.л. соды

5 г разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

щепотка соли

щепотка мускатного ореха

190 г натертой морковки

1 ст.л. лимонного сока

цедра лимона ~1 ст.л

3 яйца

150 г сахара

180 мл растительного масла (любое нейтральное, без запаха!)

100 г грецких Орехов

80-100 г изюма Для торта:

500 г холодного творожного сыра

125 г холодных сливок 33-35%

85 г сахарной пудры Для творожного крема:

Процесс приготовления:

Грецкие орехи измельчить и замочить минимум на полчаса с изюмом в кипятке (можно добавить ромовый ароматизатор или вишневый сок).

Морковь натереть на мелкой терке, отмерить нужное количество. Сбрызнуть ее лимонным соком и добавить лимонную цедру.

Смешать и просеять вместе сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.

Добавить измельченные грецкие орехи (предварительно слив воду через сито), изюм и хорошо перемешать.

Отдельно смешать яйца и сахар с помощью миксера на высокой скорости. Должна получиться посветлевшая пышная масса. Убавить скорость и тонкой струйкой (это важно!) влить растительное масло. После добавления масла снова увеличить скорость и взбивать полминуты на самой высокой скорости.

Добавить морковь, вымешивая на низкой скорости. Также, не переставая мешать, ввести сухие ингредиенты. Вымешивать недолго, только до объединения массы.

Выпекать в разогретой до 180С духовке до сухой зубочистки ~40 минут.

Для творожного крема все ингредиенты аккуратно взбить на низкой скорости до объединения и однородности.