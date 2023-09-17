Диетолог назвала три опасных продукта, повышающих холестерин

Эксперт по здоровому питанию Триста Бест поделилась информацией о трех опасных продуктах, которые могут привести к повышенному холестерину, подчеркивая, что предотвращение повышенного холестерина гораздо легче, чем его лечение.

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Один из наиболее вредных продуктов, по мнению диетолога, — это мясо с зажаренной корочкой. Постоянное потребление этого блюда может привести к увеличенному потреблению жира, а также трансжиров, которые негативно влияют на сердце.

Также следует остерегаться пирожных, печенья и других видов выпечки, так как они содержат ингредиенты, способствующие повышению уровня холестерина в организме.

Триста Бест подчеркнула, что углеводы могут вызвать увеличение уровня триглицеридов в крови и воспаление в организме, что в конечном итоге может повредить артерии и способствовать накоплению холестерина.

И, наконец, эксперт рекомендует избегать употребления полуфабрикатов, так как они могут привести к сердечным проблемам, сосудистым заболеваниям и ишемии.