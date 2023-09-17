Гастроэнтеролог рассказал о бесполезности соков

«Мы думаем, что едим или пьем что-то полезное, а на самом деле это просто вода с фруктозой приятного цвета», – пишет Вялов в своем Telegram-канале.

По его словам, все полезные вещества из фруктов остаются в соковыжималке, а на выходе получается напиток с сахаром, каплями белка и небольшим количеством жира.

Для получения полезных витаминов и клетчатки эксперт рекомендует употреблять фрукты целиком или измельчать их и разбавлять водой. Таким образом все волокна и микроэлементы попадают в стакан, а значит все полезные вещества сохраняются.