Снижает холестерин: ученые рассказали, из чего варить супер полезную кашу

Как можно чаще употреблять пшено советует своим читателям сербское издание Magazin Novosti. Сообщается, что этот продукт очень полезен практически для всех людей.

«Исследования показали, что регулярное потребление пшена положительно воздействует на наше здоровье. В частности, снижается уровень сахара и холестерина в крови, приходит в норму пищеварительная система, улучшается метаболизм, организм очищается от токсинов, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний», — приводит часть публикации в иностранном журнале портал ИноСМИ.

Отмечается, что пшено не содержит глютена, то есть подходит тем, кто страдает его непереносимостью. Кроме того, в крупе большое количество железа. Она может быть полезна страдающим от анемии.