Чтоб вам вкусно было: из чего приготовить заготовки на зиму

Заготовки на зиму кто-то считает напрасной тратой времени и сил: мол, все можно купить! Но так говорят те, кто не знает вкуса блюд, приготовленных из овощей и фруктов, выращенных своими руками.

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Сейчас в подмосковных теплицах дозревают томаты, продолжается сбор баклажанов, перца. На деревьях зреют яблоки и сливы. Так что хозяйкам есть к чему приложить руки. Возможно, кто-то из них возьмет на вооружение и наши рецепты — они не слишком сложные, а главное — проверенные.

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ЛЕЧО

Вам понадобится: перец сладкий — 3 кг, томаты — 2 кг, 1 головка чеснока, 1 стручок острого перца, 100 мл подсолнечного масла, 70 мл уксуса (9%), 100 г сахара, 2 стол. ложки соли (без горки). У томатов вырезать плодоножку и прокрутить их через мясорубку (или измельчить в блендере). Варить под крышкой на среднем огне 35–40 мин., помешивая.

Перец нарезать полосками шириной 1–1,5 см и положить в кастрюлю с томатами. После закипания варить не больше 10–12 мин., затем добавить очищенный от семян и мелко нарезанный острый перец, измельченный чеснок, соль, сахар, масло и уксус. Варить еще 5–6 мин. и разлить горячее лечо в стерилизованные банки. Закрыть, перевернуть вверх дном и, укутав, оставить до полного остывания.

ОСТРЫЙ ТОМАТНЫЙ СОУС

Этот соус — для тех, кто любит поострее. Он не только прекрасная приправа к любым мясным блюдам, его можно добавлять в борщи, супы, использовать при приготовлении рагу из овощей: он придаст блюдам неповторимую изюминку.

Итак, вам понадобится 2 кг томатов, 2 кг красного сладкого перца, 400 г чеснока и 400 г острого перца, 100 г соли, 150 г сахара, 100 мл уксуса (9%).

Мясистые спелые томаты и очищенный от плодоножек и семян сладкий перец прокрутить через мясорубку и поставить варить (не накрывая крышкой) на 45–60 мин., постоянно при этом помешивая. Минут за 10 до окончания варки добавить в смесь томатов и перца пропущенные через мясорубку чеснок и острый перец (с семенами), сахар, соль и уксус и кипящим разлить соус по стерилизованным банкам. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

БАКЛАЖАНЫ ПИКАНТНЫЕ

Для этой заготовки возьмите 2 кг баклажанов, 1 кг сладкого красного перца, 1 кг спелых томатов, 2 головки чеснока, 1 чайн. ложку острого красного перца, 1 чайн. ложку паприки, 1 чайн. ложку молотого кориандра, 150 мл уксуса (9%), 150 мл растительного масла, 3–4 стол. ложки сахара, 1 стол. ложку соли.

Выложите перец на застеленный фольгой или пекарской бумагой противень и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30–35 минут. Чтобы перцы хорошо пропеклись, время от времени переворачивайте их. Вытащив из духовки, переложите в миску, накройте крышкой или тарелкой и дайте постоять: перец выделит сок.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной в 1–1,5 см, положите в глубокую посуду, слегка посолите и оставьте на полчаса. После чего аккуратно отожмите, добавьте половину растительного масла, перемешайте и обжарьте их с двух сторон на сковороде. Перцы освободите от кожицы, плодоножки и семян.

Прокрутите их через мясорубку вместе с помидорами и чесноком. Перелейте смесь в кастрюлю, влейте сок от перца, масло, уксус, специи, сахар и соль (попробуйте смесь, может, вы захотите добавить соли) и варите 10–15 мин. после закипания. Положите в кастрюлю обжаренные кружочки баклажанов, дайте закипеть и варите еще 5–7 мин. Кипящие баклажаны разложите в стерилизованные банки, закупорьте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать.

ПЕРЕЦ МАРИНОВАННЫЙ

На 2 кг очищенного от семян и нарезанного на полоски перца потребуется 1 л воды, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан уксуса (9%), 1 стакан сахара, 1 стол. ложка соли, 5–6 горошин душис того перца, 3–4 гвоздики, 2–3 шт. лаврового листа.

В кипящий маринад со специями, сахаром, маслом и уксусом положите перец и проварите 5–6 мин. Плотно уложите в стерилизованные банки перец, специи и залейте кипящим маринадом. Переверните вверх дном, укутайте, дайте остыть.

СЛИВОВОЕ ВАРЕНЬЕ

Возьмите 1 кг слив (без косточек), 1 кг сахара, 2 стакана воды. В таз или кастрюлю засыпьте сахар, влейте воду. Постоянно помешивая, доведите до кипения и положите в сироп сливу. Снимите с огня и оставьте настаиваться 3–4 часа. Затем поставьте емкость со сливами на огонь, снова доведите до кипения и тут же снимайте с плиты. На этот раз дайте настояться сливе не менее 8 часов (можно и больше).