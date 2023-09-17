Похудеть без тренировок: семь сжигающих жир продуктов

Избыточный вес портит жизнь как мужчинам, так и женщинам. Самое миловидное и ухоженное лицо на бесформенном теле вряд ли будет выглядеть привлекательно. В любом случае, главное здесь – здоровье. Нужно помнить, что лишние килограммы ухудшают работу организма и негативно влияют на функционирование всех органов. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие продукты помогают худеть не хуже спортивных тренировок.

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Грейпфрут

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Все цитрусовые, особенно грейпфрут – излюбленные фрукты моделей. Сочный красный плод обладает удивительными свойствами и буквально сжигает жир. При регулярном употреблении грейпфрута девушки замечают, что неприятные неровности на теле исчезают, а кожа становится более эластичной.

Содержащиеся в грейпфрутах в изобилии пектины понижают уровень холестерина, а нарингин помогает ускорить обмен веществ. Каротин и антиоксиданты улучшают внешний вид кожи, продлевают молодость.

Капуста

Настоящая палочка-выручалочка при интенсивном похудении. Этот сочный овощ относится к продуктам с низкой калорийностью. Такая особенность говорит о том, что для переваривания капусты организму нужно затратить больше энергии, чем он получает из продукта. Кроме того, в капусте содержится огромное количество полезных веществ и витаминов, которые работают на продление молодости.

Молочные продукты

В молоке, сыре и твороге содержится много кальция, который помогает сжигать жиры. Исследователи отмечают, что регулярное употребление таких продуктов благотворно влияет на организм и помогает быстрее избавиться от лишних килограммов. Кроме того, кальций необходим для укрепления костей. Когда в организме достаточно этого элемента, у девушек нет проблем с волосами и ногтями. Молочные продукты нужно употреблять регулярно, если нет индивидуальной непереносимости.

Вишня

В яркой сочной ягоде содержится много природного мелатонина. Это вещество необходимо для нормализации сна. Эксперты напоминают, что здоровый сон крайне необходим для нормального функционирования организма, в частности, снижения веса. Результаты многих исследований говорят о том, что люди, страдающие бессонницей, склонны потреблять больше калорий, чем им нужно. Здоровый, глубокий сон благотворно влияет на состояние человека и помогает нормализовать вес.

Яйца

Яйца – обязательный продукт для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Организму нужны белки, а яйца – самый простой способ насытиться ими. Этот продукт отлично усваивается и дает организму все необходимое. Также яйца хорошо насыщают – после такого завтрака человек долго не испытывает чувство голода. Это спасает от бесконечных перекусов, которые мешают достичь идеальной формы тела.

Зеленый чай

Китайцы знают толк в вопросах, связанных с продлением жизни и укреплением здоровья. Зеленый чай – излюбленный напиток жителей Поднебесной. В нем в изобилии содержатся катехины, которые помогают разогнать метаболизм и избавиться от лишних килограммов. В целом, зеленый чай намного полезнее всевозможных газировок, кофе и пакетированных соков. Лучше начинать день с чашечки ароматного чая – он также дает заряд энергии, а бонусом избавляет от лишнего веса.

Овес и ячмень

Употребление правильных углеводов – залог здоровья и цветущего внешнего вида. Медленные углеводы отлично насыщают организм и дают ему необходимую энергию.