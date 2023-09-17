Полезно всем: шесть суперпродуктов для ежедневного меню

Правильные блюда помогают жить здоровой, полноценной и счастливой жизнью

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Современные женщины с большим вниманием относятся к тому, что появляется на их столах. Правильное питание – залог здоровья, отличного настроения и высокой работоспособности. Обычно диетологи предлагают разные стратегии по нормализации ежедневного меню, однако есть несколько универсальных продуктов, которые полезны всегда и всем (разумеется, за исключением индивидуальной непереносимости). Женский журнал kleo.ru делится списком суперпродуктов на каждый день.

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ЧЕРНИКА

Вряд ли найдется человек, который не знает о пользе черники. Эта ягода – настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. В чернике содержится огромное количество антиоксидантов, которые помогают защищать наш организм и надолго сохранить его молодость. Черника способствует нормализации метаболизма, обеспечивает нормальное пищеварение и отлично усваивается организмом. Эту ягоду можно есть практически без ограничений, от нее одна польза.

ЛИСТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ

Тоже отличный продукт, который хорошо насыщает организм, при этом сохраняет чувство легкости. Салат из листовой зелени очень полезен и помогает продлить сияющий вид кожи. Диетологи советуют стараться почаще использовать салаты из листовой зелени вместо привычных гарниров: картошки или риса. Это поможет нормализации веса и пищеварения.

АВОКАДО

Многие знают, что этот плод очень полезен для сердца. При регулярном употреблении авокадо организм начинает лучше работать и омолаживается. Маслянистый плод можно добавлять в салаты или делать с ним вкусные тосты. Кроме того, в нем содержатся такие витамины, как K, C, B5 и B6 и важные для организма минералы.

БОБЫ

Сегодня бобы не так часто встречаются в ежедневном меню, однако это огромное упущение российских хозяек. В бобах содержится большое количество клетчатки и полезных микроэлементов. Растительный белок очень важен для нормального функционирования пищеварительного тракта. Кроме того, бобы помогают в нормализации уровня сахара в крови и способствуют стабилизации веса. Бобовые богаты железом, магнием, калием и цинком.

СЕМЕНА ЧИА

Этот продукт появился в меню российских красоток относительно недавно, но уже отлично себя зарекомендовал. Семена чиа в изобилии содержит Омега-3 и антиоксиданты, которые очень важны для сохранения здоровья и продления молодости. Кроме того, этот продукт содержит кальций и магний, которые укрепляют кости и являются важным строительным материалом.

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