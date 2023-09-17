Названы три продукта, которые помогут лучше спать по ночам

Сон очень важен для человека, поэтому бессонница причиняет серьезные проблемы. Исследования показали, что качество сна может улучшить определенное питание.

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Как показали научные изыскания, терпкая вишня и такой же сок очень полезны для качества сна. Две чашки сока в день помогают заснуть быстрее и увеличить общую продолжительность сна. Люди намного реже просыпаются ночью и лучше отдыхают, сообщает Daily Express. Все дело в том, что в ягоде много мелатонина – гормона сна.

В киви содержится довольно много серотонина, который связывают с быстрым сном. Также фрукт содержит фолиевую кислоту, нехватка которой приводит к усталости и бессоннице. Исследования показали, что потребление киви на протяжении четырех недель улучшило продолжительность и эффективность сна. Чтобы уснуть быстрее и лучше высыпаться, ученые рекомендуют съедать по одному киви за час до сна.