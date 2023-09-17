Названы три продукта, которые помогут лучше спать по ночам
Сон очень важен для человека, поэтому бессонница причиняет серьезные проблемы. Исследования показали, что качество сна может улучшить определенное питание.
Как показали научные изыскания, терпкая вишня и такой же сок очень полезны для качества сна. Две чашки сока в день помогают заснуть быстрее и увеличить общую продолжительность сна. Люди намного реже просыпаются ночью и лучше отдыхают, сообщает Daily Express. Все дело в том, что в ягоде много мелатонина – гормона сна.
В киви содержится довольно много серотонина, который связывают с быстрым сном. Также фрукт содержит фолиевую кислоту, нехватка которой приводит к усталости и бессоннице. Исследования показали, что потребление киви на протяжении четырех недель улучшило продолжительность и эффективность сна. Чтобы уснуть быстрее и лучше высыпаться, ученые рекомендуют съедать по одному киви за час до сна.
При потреблении бананов также лучше вырабатываются серотонин и мелатонин. Они помогают человеку спать дольше и быстрее погружаться в сон. Кроме того, сон улучшает триптофан, который также содержится в бананах.