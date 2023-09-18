Как засолить форель в домашних условиях

Лососевые виды рыб — самые распространенные из них семга, нерка, горбуша, кета, форель — содержат большое количество жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, очень полезных для организма. Одной из наиболее ценных в пищевом отношении считается именно форель, мякоть которой менее жирная, чем у семги или горбуши. К тому же форель является деликатесом, ее можно жарить, коптить, запекать, варить, но, пожалуй, самый вкусный вариант приготовления — слабосоленая рыба. О том, как правильно засолить форель в домашних условиях, а также в какие блюда из нее можно добавить — в материале «Ленты.ру».

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Как выбрать рыбу для посола?

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Засолить форель — дело совсем несложное, с этим способна справиться и начинающая хозяйка. Однако очень важно правильно выбрать и подготовить рыбу для домашнего посола.

Кулинарный блогер, специалист по здоровому питанию Мария Куракова в беседе с «Лентой.ру» советует при покупке обращать внимание на цвет жабр — они должны быть яркими, розовыми или красными.

Выбирайте рыбу с чистыми, прозрачными глазами, свежим, приятным запахом, упругой тушкой — после надавливания пальцем не должно оставаться вмятины Мария Куракова

Если покупаете форель, уже нарезанную на стейки, смотрите, чтобы мясо было естественного светло-розового оттенка, а прожилки — белыми. Если они того же цвета, что и мясо, значит, использовались красители для придания рыбе товарного вида, подчеркнула эксперт.

При покупке замороженной форели важно, чтобы слой льда был тонким, без неравномерных наледей. Для разморозки уберите рыбу в холодильник, не размораживайте при комнатной температуре — тогда она будет более сочной, а мякоть в результате постепенного оттаивания сохранит свою текстуру.

«При разделке тушки следует удалить чешую, внутренности, плавники, отрезать голову и хвост — из них потом можно сварить отличную уху», — заметила Мария Куракова. Разрезая тушку на куски, выньте позвоночник, кости, желательно даже самые мелкие, отрежьте тешу — жирную полосу на брюшке.

Сколько времени и с какими специями следует солить форель?

При засолке влага, которая содержится в рыбе, частично замещается солью. Лучше брать соль крупного помола, поскольку именно такая позволяет быстрее вытеснять воду, впитывает больше жидкости. А вот мелкая соль замедляет процесс обезвоживания.

Влага из рыбы в ходе соления выходит наружу, мясо становится плотнее. При этом очень важно правильно рассчитать количество соли и время ее воздействия.

Главные ингредиенты, которые потребуются для засолки рыбы в домашних условиях, независимо от способа — это собственно форель, соль, сахар, укроп (правда, он входит не во все рецепты), также иногда добавляют сок, лимонный или лайма, и черный перец горошком.

Использовать можно как жидкий рассол, так и сухие смеси для засолки. Для сухого способа смесь соли и сахара идет в примерном соотношении 2:1 столовых ложек на килограмм рыбы.

Для засолки следует использовать керамическую или пластиковую посуду, в металлической кастрюле у рыбы может появиться нежелательный привкус

Также не стоит использовать йодированную соль, чтобы форель кардинально не изменилась по вкусовым качествам.

Какие есть способы засолки форели?

Готовить соленую рыбу можно сухим и «мокрым» способом.

В первом случае рыбу просто натирают смесью соли и прочих ингредиентов, а во втором — выдерживают форель в соответствующем рассоле. В обоих случаях количество соли рассчитывается, исходя из веса рыбы, а время посола зависит от концентрации засолочной смеси.

Для приготовления слабосоленой рыбы лучше купить форель целиком, в виде тушки — так проще выбрать качественную рыбу. Однако разделывать ее придется самому.

Для любой рыбы семейства лососевых, включая форель, лучше подходит слабосоленый вариант — крепкий засол перебивает вкус и текстуру рыбы, да и для здоровья избыток соли не полезен

Как засолить форель сухим способом?

Этот классический рецепт содержит минимум добавок — только соль и сахар. Количество рассчитано приблизительно на десять порций, а приготовление займет всего сутки.

Ингредиенты для засолки форели:

форель — 1 килограмм;

соль крупного помола — 2 столовых ложки;

сахарный песок — 1 столовая ложка.

Приготовление форели сухим способом:

Подготовьте филе — это может быть один, два или более кусков — главное, чтобы они были одного размера. При разделке тушки кожу удалять не надо, а вот чешую и длинные кости, находящиеся вдоль позвоночника, нужно убрать. Соль и сахар тщательно перемешайте, треть полученной смеси засыпьте в посуду, выбранную для засолки. Положите в эту посуду один-два куска форели кожей вниз, равномерно посыпав их засолочной смесью со второй стороны и с боков. Остальные куски тоже посыпьте оставшейся частью смеси соли и сахара. Сверху положите эти куски на уже имеющиеся в посуде — кожей вверх, так, чтобы мякоть соприкасалась с мякотью. Рыбу накройте крышкой или пищевой пленкой, оставьте на столе на пару часов, а затем уберите в холодильник. Через несколько часов переверните куски, чтобы они просолились равномерно. На следующий день форель будет готова к употреблению. Куски нужно промыть холодной водой и обсушить бумажными полотенцами или салфетками.

Как посолить форель в рассоле?

Ингредиенты для форели в рассоле:

форель — 1 килограмм; вода — 0,9 литра; соль — 4 столовые ложки; сахар — 2 столовые ложки; укроп — 1 пучок; лавровый лист — 5-6 штук; черный перец горошком — по вкусу.

Приготовление форели в рассоле:

Все приправы положите в воду, вскипятите, перед использованием обязательно остудите. Тушку форели почистите, нарежьте на куски и сложите в приготовленную посуду. Залейте рассолом, накройте крышкой и уберите в холодильник. Малосольная форель будет готова через сутки. На следующий день можно сразу слить рассол, а можно оставить еще на два-три дня — если хотите, чтобы рыба была более соленой. Перед подачей на стол форель следует обсушить.

Как засолить форель с использованием алкоголя?

Это довольно необычный и пикантный способ засолки форели. Рыба получается плотной, с ярким вкусом.

Ингредиенты для форели в коньяке:

форель — 1 килограмм;

апельсиновая и лимонная цедра — половина столовой ложки;

коньяк (можно заменить виски или водкой) — 50 граммов;

соль крупного помола — 12 столовых ложек;

сахар — 6 столовых ложек;

перец горошком, зелень, душистые травы — по вкусу.

Приготовление форели в коньяке:

Сухие приправы смешайте с коньяком и мелко порезанной зеленью. Очищенную и разделанную на куски форель натрите готовой смесью, заверните в пищевую пленку, уложите в миску и придавите чем-нибудь сверху. Поставьте в холодильник, через 10 часов уберите груз и переверните куски на другую сторону. После этого оставьте рыбу еще на 8 часов.

Быстрый способ засолить красную рыбу с водкой

Засолить форель можно также с водкой и другими специями. Можно пробовать разные рецепты, чтобы понять, какой нравится больше всего.

Ингредиенты для форели в водке:

филе форели на коже — 1 килограмм;

крупная соль — 400 граммов;

сахар — 200 граммов; водка — 50 граммов;

кориандр — 20 граммов;

укроп — 1 пучок;

апельсин — 1 штука.

Приготовление форели в водке:

Измельчите укроп и порежьте апельсин на дольки. Смешайте пряности, соль и сахар, влейте водку, добавьте укроп, хорошо все перемешайте. Выложите треть полученной смеси на дно посуды для соления. Сверху положите филе форели кожей вниз. Добавьте еще треть смеси, положите сверху дольки апельсина и еще одно филе – мякотью вниз. Выложите оставшуюся смесь и дольки апельсина, заверните пленку и уберите в холодильник. Через 6-8 часов промойте холодной водой и подавайте на стол.

Чтобы засоленная любым из этих способов рыба дольше сохранилась, готовые куски лучше смазать оливковым маслом и завернуть в бумагу для запекания. Тогда их можно без опасений держать в холодильнике несколько дней. Если нужно сохранить форель дольше, лучше положить ее в морозильник.

Какие блюда можно приготовить с соленой форелью?

Соленую форель можно подавать как самостоятельную закуску на праздничный стол или использовать ее как основу для многих деликатесных блюд. Попробуйте приготовить некоторые из них.

Cалат с красной рыбой и цитрусовыми

Несмотря на низкую калорийность и легкость, этот салат получается довольно сытным.

Ингредиенты для салата с красной рыбой:

соленая форель — 200 граммов;

салат Айсберг — 200 граммов;

грейпфрут — 1 штука;

апельсин — 1 штука;

перец сладкий — 1 штука;

лук репчатый красный — половинка луковицы;

соевый соус — 1 столовая ложка;

апельсиновый джем — 1 столовая ложка;

кунжут белый — 1 столовая ложка;

корень имбиря — 15 граммов.

Приготовление салата с красной рыбой:

Вымойте и высушите салат, затем порвите его руками и выложите в салатник. Филе соленой форели нарежьте кусочками, а сладкий перец и лук — очень тонкими пластинками. У апельсина и грейпфрута снимите кожуру и пленки с каждой дольки. Корень имбиря натрите на терке, для заправки будет нужен его сок. На листья салата выложите ломтики апельсина и грейпфрута, затем кусочки форели, посыпьте нарезанными красным перцем и луком. Смешайте сок имбиря, около 100 миллилитров сока цитрусовых, соевый соус, апельсиновый джем. Полученной заправкой полейте салат и посыпьте его кунжутом.

Блюдо готово, приятного аппетита!

Закуска из форели и авокадо

Ингредиенты для закуски из форели:

печенье крекер — несколько штук;

соленая рыба — 150 граммов;

авокадо — 1 штука;

масло сливочное — 30 граммов;

сок лимонный — половина столовой ложки.

Приготовление закуски из форели:

Авокадо очистите и нарежьте мякоть крупными кусками. Филе рыбы тоже порежьте на кусочки. Положите авокадо и форель в блендер, добавьте сливочное масло и сок лимона, взбейте до получения однородной массы. Переложите полученный мусс в кондитерский мешок, возьмите крекеры и выдавите на них массу через насадку в форме звездочки. Украсьте блюдо кусочками лимона и авокадо.

Рулет из лаваша с форелью, огурцом и творожным сыром

Ингредиенты для рулета с форелью:

лаваш тонкий; соленая рыба — 200 граммов;

огурец — 2 штуки;

сыр творожный — 150 граммов;

зеленый салат.

Приготовление рулета с форелью: