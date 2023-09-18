Исследование: чайный гриб способен привести в норму уровень сахара в крови

Популярность "комбучи" - так за рубежом называют наш чайный гриб - может еще больше вырасти. "Бабушкин" напиток показал способность снижать уровень сахара в крови - следовательно, он очень полезен диабетикам и людям с предиабетом. О результатах исследования американских ученых рассказала известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

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"По-модному чайный гриб называется "комбуча" и сейчас продается в Америке как ЗОЖный напиток в прокачанных спортзалах", - пишет профессор Баранова в своем Telegram-канале. Этот напиток облюбовали приверженцы здорового образа жизни.

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Последнюю новость о свойствах чайного гриба Баранова назвала "крышесносной": ученые Университета Джорджтауна показали, что напиток имеет отчетливо выраженные сахароснижающие свойства и, по словам Барановой, "работает покруче метформина".

Участников эксперимента ожидаемо поили чайным грибом - по стакану в день, а показатели анализов крови сравнивали с участниками из контрольной группы, которые напитка не получали.

Четыре недели приема по стакану комбучи (240 мл) снизили средний уровень глюкозы в крови натощак со 164 до 116 миллиграммов на децилитр. А по нормам уровень сахара в крови перед едой должен составлять от 70 до 130 миллиграммов на децилитр. То есть напиток помог понизить уровень глюкозы до нормального.

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"Если с полномасштабным диабетом не справится, то уж его предшественника - метаболический синдром - напиток остановит", - отмечает Анча Баранова.

Правда, американцы экспериментировали с промышленно производимой комбучей - напиток сейчас становится все более популярным, и его производство растет. Обладает ли теми же свойствами чайный гриб домашнего разлива - увы, неизвестно.

Состав напитка, вырабатываемого чайным грибом, кстати, очень простой - это смесь молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и вида дрожжей под названием Деккера.

"Конечными продуктами первичного брожения были молочная и уксусная кислоты, менее 1%.