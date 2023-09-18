В самом разгаре сезон грибов. Когда, если не сейчас, баловать себя блюдами с грибами – тем более, когда осенью их такое разнообразие.

© Unsplash

Запасаясь грибами на зиму, не забудьте также приготовить лесной суп с грибами. Такой суп станет идеальным обедом осенью: он согреет, поможет насытиться, а также напитает организм белком.

Подробнее о том, как приготовить лесной суп с грибами, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриный или овощной бульон – 1 л;

Грибы (лучше брать сезонные) – 200 г;

Лапша – 130 г;

Картофель – 2 шт;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Соль – по вкусу;

Специи – по вкусу;

Подсолнечное масло

Как обработать грибы

Если вы собирали грибы самостоятельно или купили их на рынке, прежде всего не забудьте перебрать грибы и проверить их на червивость, гниль или опасные виды. Если какой-то гриб будет вызывать у вас сомнения, лучше его выбросить.

Грибы нужно промывать в холодной воде, предварительно обрезав нижнюю часть ножки и очистив овощи от остатков земли и лесного мусора.

После мытья грибы нужно избавить от влаги. Сделать это можно, положив их на полотенце у окна или на балконе.

Опята, дубовики и дымчатые говорушки нужно варить 10-15 минут после закипания и только потом готовить их. Дело в том, что данные грибы обладают повышенной впитываемостью: если их предварительно не отварить, скопившиеся токсины могут остаться даже в жареных грибах.

Приготовление

1. Нарежьте лук и морковь.

2. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

3. Нарежьте картофель и грибы.

4. Добавьте овощи к моркови и луку, потомите основу для супа еще 5 минут.

5. Добавьте все овощи в бульон, посолите и варите суп до полной готовности картофеля.

6. Добавьте лапшу и специи.

Лучше всего подавать такой суп с горячим хлебом.