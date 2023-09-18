Как приготовить лесной суп с грибами
В самом разгаре сезон грибов. Когда, если не сейчас, баловать себя блюдами с грибами – тем более, когда осенью их такое разнообразие.
Запасаясь грибами на зиму, не забудьте также приготовить лесной суп с грибами. Такой суп станет идеальным обедом осенью: он согреет, поможет насытиться, а также напитает организм белком.
Подробнее о том, как приготовить лесной суп с грибами, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Куриный или овощной бульон – 1 л;
- Грибы (лучше брать сезонные) – 200 г;
- Лапша – 130 г;
- Картофель – 2 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Соль – по вкусу;
- Специи – по вкусу;
- Подсолнечное масло
Как обработать грибы
Если вы собирали грибы самостоятельно или купили их на рынке, прежде всего не забудьте перебрать грибы и проверить их на червивость, гниль или опасные виды. Если какой-то гриб будет вызывать у вас сомнения, лучше его выбросить.
Грибы нужно промывать в холодной воде, предварительно обрезав нижнюю часть ножки и очистив овощи от остатков земли и лесного мусора.
После мытья грибы нужно избавить от влаги. Сделать это можно, положив их на полотенце у окна или на балконе.
Опята, дубовики и дымчатые говорушки нужно варить 10-15 минут после закипания и только потом готовить их. Дело в том, что данные грибы обладают повышенной впитываемостью: если их предварительно не отварить, скопившиеся токсины могут остаться даже в жареных грибах.
Приготовление
1. Нарежьте лук и морковь.
2. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
3. Нарежьте картофель и грибы.
4. Добавьте овощи к моркови и луку, потомите основу для супа еще 5 минут.
5. Добавьте все овощи в бульон, посолите и варите суп до полной готовности картофеля.
6. Добавьте лапшу и специи.
Лучше всего подавать такой суп с горячим хлебом.
Готово! Приятного аппетита!