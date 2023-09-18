Эксперт перечислила главные ошибки при хранении круп

Крупы не рекомендуется хранить на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах. Подобные ошибки считаются самыми распространенными, рассказала "Москве 24" врач-диетолог Марият Мухина.

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По словам специалиста, в месте с высокой влажностью на крупе могут образовываться плесневые грибы и споры, от которых нельзя избавиться с помощью варки. Они являются гепатотоксичными и нефротоксичными, то есть вредят печени и почкам, предупредила врач.

Что касается прозрачных полиэтиленовых пакетов, то они могут выделять вредные вещества, которые скажутся на свойствах продукта. А при хранении на свету в крупах происходит разрушение витаминов, объяснила диетолог.

"Очень хорошо положить крупы в холщовые льняные мешочки и в герметично закрытую тару. Сами мешочки желательно перед этим постирать вручную с мылом, без использования порошка. Тщательно прополоскать и после высыхания прогладить", – резюмировала эксперт.