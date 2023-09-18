Названы вредные для здоровья в холодный период продукты

Осенние и зимние холода заставляют организм человека перестраиваться и работать по-другому. В связи с этим некоторые продукты становятся вредны и не рекомендуются к употреблению. Об этом рассказала биолог Наталья Колман.

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Эксперт посоветовала исключить из рациона холодные продукты, которые не прошли термическую обработку. Также не стоит покупать напитки и фруктовые или овощные соки из магазина, так как они содержат большое количество сахара и красителей. Такие продукты ослабляют работу иммунной системы в осенне-зимний период.

Кроме того, стоит уменьшить число потребляемых сырых фруктов и овощей — несмотря на всю пользу, в них содержатся вещества, воспаляющие кишечник, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».