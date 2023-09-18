Простой способ приготовить овощи, чтобы они хрустели

Иногда бывает сложно приготовить идеально хрустящие овощи. Независимо от того, насколько тщательно они нарезаны, обвалены в специях и обжарены, результат может разочаровать. Некоторые из них могут даже превратиться в кашу.

© Чемпионат.com

Найден простой способ избежать этой проблемы с помощью доступного ингредиента – кукурузного крахмала. Процесс его применения максимально лёгкий.

После обжарки овощей посыпьте их небольшим количеством этого порошка. После этого продолжайте готовить, как обычно, на сильном или среднем огне.

Специалисты советуют использовать одну столовую ложку крахмала на каждые 500 г овощей.