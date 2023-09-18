Врач раскрыла правду о связи супов и гастрита

Вопреки распространенному мнению, употребление супов не защищает от болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и может вызвать ощущение тяжести в желудке, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Правду о связи первого блюда с гастритом она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

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По словам Тимощенко, отказ от супов не приводит к развитию гастрита или язвы. «Гастрит, а уж тем более язва не могут возникнуть при отказе от включения в рацион супов. Кроме того, некоторые функциональные заболевания ЖКТ, такие, как функциональная диспепсия, наоборот, не предполагают употребление супов, так как данное блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счет своего объема», — сказала она.

Врач уточнила, что супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если рацион сбалансирован по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Тимощенко отметила, что от супов нужно отказаться в пользу второго блюда, если из-за них возникает дискомфорт, тяжесть или неприятные симптомы.