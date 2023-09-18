Почему облепиха может быть вредной

Несмотря на многочисленные полезные свойства облепихи, употребление ее ягод и сока может нанести вред здоровью при ряде заболеваний, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на информацию краевого управления Роспотребнадзора.

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Как уточнили эксперты ведомства, облепиха противопоказана для людей с проблемами ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.

Стоит с осторожностью употреблять сок облепихи или ягоды тем, кто имеет проблемы с желудком из-за повышенной кислотности, — сообщили в управлении Роспотребнадзора.