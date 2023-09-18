Что такое кувертюр, и для чего он используется в кулинарии

Слово кувертюр в переводе с французского означает «покрытие». Это высококачественный шоколад, в котором содержится от 32 до 39 процентов какао-масла.

В кувертюре используется очень мелкий помол какао-порошка. Этот продукт изобрели специально для кондитеров.

Обычный шоколад, который продаётся в магазинах, не подходит для создания конфет, глазури для тортов и других изделий.

В продуктовых магазинах представлены продукты, в которых слишком мало какао-масла – только 19 процентов и ниже. Также в них много искусственных добавок.

Кувертюр же содержит не менее 32 процентов масла какао-бобов. Благодаря этому продукт стоит дорого.

Однако с помощью него можно добиться идеальной консистенции для кондитерских изделий. Кувертюр обладает хорошей пластичностью и текучестью.

С помощью него кондитеры могут делать корпусные конфеты, глазурь, фигуры, плитки. Их поверхность получается почти зеркальной и хрустящей.

Кувертюр хорошо подходит для заливки бисквитов и трюфелей. С помощью него можно сделать фрукты или ягоды в шоколаде.