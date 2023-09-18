Диетолог объяснила всю пользу и вред арбузов и дынь

Арбуз и дыня содержат примерно одинаковое количество калорий (на 100 г продукта в арбузе 159 ккал, в дыне – 163 ккал). По содержанию питательных веществ эти бахчевые тоже тоже не очень сильно отличаются. Но при тщательном изучении оказывается, что дыня все таки содержит больше полезных веществ, чем арбуз, отмечает диетолог Аида Киримова.

© Мир24

«Из микроэлементов в бахчевых присутствуют натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо (все в небольшом количестве, хотя по калию дыня предпочтительнее), из витаминов – А, В1, В2, РР, С. В дыне немного больше жиров и клетчатки, поэтому перекус из нее питательнее. Арбуз же отлично утоляет жажду в летний зной», – отметила Киримова.

Видео дня

Арбуз внутри красного цвета, так как в нем содержится вещество ликопин, которое работает как антиоксидант, а также снижает уровень «плохого» холестерина.

«Если говорить о безусловной пользе, то арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, нормализует моторику кишечника за счет содержания пищевых волокон, благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, мочевыделительную системы, восполняет дефицит микроэлементов. Высокое содержание воды и низкая калорийность делают арбуз хорошим выбором для тех, кто стремится снизить потребление калорий», – высказалась диетолог.

В дыне же содержится в три раза больше суточной дозы кремния, а еще – одна четверть суточной дозы витамина С. Все это жизненного необходимо организму для полноценной работы иммунной системы.

«Оба микроэлемента участвуют в выработке коллагена, а значит, улучшают эластичность тканей и состояние кожи и волос. Дыня помогает мягко очистить кишечник. В ней много пектинов – пищевых волокон, которые обладают свойством очищать организм от шлаков. Вдобавок ко всему в дыне в избытке содержится вещество, которое стимулирует выработку серотонина – гормона счастья, поэтому бахчевые помогают нам улучшать настроение», – поделилась эксперт.

Таким образом, польза арбуза и дыни для здоровья человека очевидна, однако существует и ряд рисков. Бахчевые содержат достаточно много углеводов: в арбузе состоят из 94% сахара и 6% пищевых волокон, а в дыне – из 89% сахара и 10% пищевых волокон.

«Арбуз – это десертная ягода с высоким гликемическим индексом (65 70 единиц), поэтому ее не рекомендуется в большом количестве употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Дыни и арбузы состоят на 90% из воды, что при чрезмерном потреблении может привести к обезвоживанию, но по разным причинам: у арбуза сильнее выражен мочегонный эффект, а дыня может избыточно простимулировать работу ЖКТ благодаря клетчатке. У некоторых людей может быть фруктозная непереносимость, которая вызывает проблемы с пищеварением при употреблении фруктов. Насчет аллергии: реакция возможна на белки, содержащиеся в арбузах и дынях. Аллергия может проявляться в виде зуда, красноты кожи, отеков или даже анафилактического шока в тяжелых случаях», – предупреждает специалист.