Популярные продукты, где присутствуют скрытые и опасные жиры
Налегать на такую еду точно не стоит.
Как отметила ведущий эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в беседе с "Доктор Питер", существует целая группа неочевидных продуктов, где содержится большое количество жиров. Регулярное употребление такой еды приведет к нежелательным последствиям.
Так, в антирейтинг вошли: глазированные сырки, орехи, семечки и колбаса.
Как правило, самые опасные скрытые жиры — это трансжиры, количество которых рекомендуют свести в рационе к минимуму. Они практически не усваиваются организмом, долго циркулируют в крови, способны повреждать внутреннюю оболочку сосудов, повышают „плохой“ холестерин, риски атеросклероза, инсульта, инфаркта миокарда, — отметила специалист.