Продукты, где присутствуют скрытые и опасные жиры

Как правило, самые опасные скрытые жиры — это трансжиры, количество которых рекомендуют свести в рационе к минимуму. Они практически не усваиваются организмом, долго циркулируют в крови, способны повреждать внутреннюю оболочку сосудов, повышают „плохой“ холестерин, риски атеросклероза, инсульта, инфаркта миокарда, — отметила специалист.