Тобольские шоколатье выпустили рыбу в шоколаде

Предприятие «Тобольск шоколадный», известное своими необычными сладостями, включая конфеты с маринованными огурцами и хреном, запускает в продажу новый вид шоколадных сладостей — с начинкой из рыбных слайсов. В сообщении предприятия, с которым ознакомилась sfera.fm, указано, что поставлять рыбу будет местный рыбзавод.

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В компании отметили, что прошлые попытки компании выпустить интересные сладости увенчались успехом — конфеты с хреном и огурцами раскупали на фестивале «Лето в Тобольском кремле». Шоколад с рыбой будут продавать в точке компании на территории Тобольского кремля, а также в Александровском саду.