Необычные рецепты какао для поднятия настроения
Какао – отличный напиток для осеннего вечера, когда за окном непогода и хочется укутаться в теплый плед, убеждены врачи и повара.
Какао также обладает массой полезных свойств. Этот напиток содержит витамины, микроэлементы, минералы и замедляющие процессы старения антиоксиданты. Цинк дает коже и волосам здоровье, а железо – профилактику анемии. Также какао стимулирует выработку гормона удовольствия дофамина. Повара предлагают три необычных рецепта знакомого с детства напитка.
Те, кто хочет немного приглушить сладость какао, могут добавить в напиток четверть чайной ложки корицы и 15 грамм тертого темного шоколада. Для красоты и дополнительного вкуса можно добавить маршмеллоу.
Любителям острых ощущений повара советуют в классический рецепт добавить две щепотки молотого мускатного ореха, четверть чайной ложки имбиря, молотой корицы и гвоздики. Изысканные оттенки вкусу добавят также коричневый сахар и половинка чайной ложки ванильного экстракта. Отчаянные бунтари могут немного посолить какао.
Для классических сладкоежек есть своя страница в поваренной книге. Но придется постараться. Сначала нужно подогреть молоко (160 мл) и жирные сливки (40 мл), главное – чтобы не подгорело. В отдельной кастрюле надо соединить какао, сахар и тертый молочный шоколад (1 столовая ложка), затем высыпать все это в молоко. Пока мешаем, добавляем сгущенного молока (100 мл) и ванилин (восьмую чайной ложки). Получившуюся смесь подогреваем еще пять минут на маленьком огне. Этот ароматный, воздушный, густой десерт отлично будет смотреться с маршмеллоу сверху, рекомендуют «Вести».