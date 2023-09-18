Необычные рецепты какао для поднятия настроения

Какао – отличный напиток для осеннего вечера, когда за окном непогода и хочется укутаться в теплый плед, убеждены врачи и повара.

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Какао также обладает массой полезных свойств. Этот напиток содержит витамины, микроэлементы, минералы и замедляющие процессы старения антиоксиданты. Цинк дает коже и волосам здоровье, а железо – профилактику анемии. Также какао стимулирует выработку гормона удовольствия дофамина. Повара предлагают три необычных рецепта знакомого с детства напитка.

Те, кто хочет немного приглушить сладость какао, могут добавить в напиток четверть чайной ложки корицы и 15 грамм тертого темного шоколада. Для красоты и дополнительного вкуса можно добавить маршмеллоу.

Любителям острых ощущений повара советуют в классический рецепт добавить две щепотки молотого мускатного ореха, четверть чайной ложки имбиря, молотой корицы и гвоздики. Изысканные оттенки вкусу добавят также коричневый сахар и половинка чайной ложки ванильного экстракта. Отчаянные бунтари могут немного посолить какао.