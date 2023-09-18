Повар назвала необычный и простой рецепт заготовки на зиму из моркови

На зиму из моркови можно сделать несколько видов необычных квашеных заготовок, рассказала повар второй категории Татьяна Иваненко. Простой рецепт такой заготовки она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

© Lenta.ru

По словам Иваненко, для квашеной морковки понадобятся четыре килограмма моркови, килограмм яблок, соцветия укропа, корица, листья хрена, листья вишни, черный перец горошком. Для рассола, добавила она, нужно взять пять литров воды и 200 граммов соли. «Морковь вымойте и очистите, яблоки тоже вымойте, удалите сердцевину и разрежьте на четыре части. На дно кастрюли положите листья хрена, вишни, корицу и перец горошком, сверху уложите морковь и яблоки, залейте рассолом, накройте крышкой и поставьте под гнет в холод», — объяснила повар.

Также, продолжила она, морковь можно использовать для заготовки «Закуска по-русски». Для этого понадобится по килограмму моркови, репчатого лука, помидоров, сладкого перца и один-два стручка острого перца. Все овощи, уточнила Иваненко, нужно нарезать и перемешать. «Всыпьте: 2,5 столовой ложки соли, 0,5 стакана сахара, 2 чайных ложки сладкого красного перца, черный перец, чуть корицы, молотого мускатного ореха, 2-3 гвоздички, влейте 0,5 литра растительного масла и 2 чайных ложки уксусной эссенции. Смесь поставьте на огонь на два часа», — рассказала повар. После этого нужно разложить смесь в банки и закатать.