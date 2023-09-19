7 удивительных фактов о зефире

Муза Чемоданова отметила, что зефир – это лёгкое лакомство, вкус которого возвращает в детство.

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В беседе с «Вечерней Москвой» создательница кондитерской фабрики «Дом Музы» сообщила, что многие думают, что зефир появился во Франции.

Однако история была следующей: один французский кондитер решил попробовать российскую кухню. Его впечатлила пастила, он пытался увезти домой рецепт, но не смог.

Уже во Франции он решил повторить блюдо, но у него получился случайным образом зефир. Такое название он получил благодаря своей лёгкости и невесомости.

Шеф-кондитер Муза Чемоданова сообщила, что зефир состоит из двух половинок, потому что в процессе застывания каждой части происходит стабилизация всей массы.

Низ половинок не застывает до конца, потому что плотно прилегает к пергаменту. В связи с тем, что он липкий, части соединяют.

Вкус зефира легко менять. Например, вместо яичных белков можно использовать коллаген, а вместо сахара – инвертный сироп.

Технология создания зефира отличается от приготовления пастилы. Последнюю готовят из кислого яблочного пюре, которое распределяют на пергаменте и высушивают.

Зефир создают с соблюдением пропорций и следят за стабилизацией готовой массы.

Также нельзя сравнивать маршмеллоу и зефир. Первый при нагревании увеличивается в размерах и покрывается аппетитной корочкой, а вот зефир не может этим похвастаться.

В среднем зефир имеет 25 килокалорий, поэтому он считается довольно диетическим.

Зефир существовал даже в древнем мире. Учёные нашли окаменелый образец десерта. Оказалось, что таким лакомством наслаждались фараоны.