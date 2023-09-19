$96.65+0.01103.09+0.06

Эксперты назвали варианты завтрака для профилактики старческого слабоумия

Лучшие продукты, которые могут помочь предотвратить развитие старческого слабоумия, назвали ученые. Об этом пишет издание Parade.

Эксперты назвали варианты завтрака против старческого слабоумия
© Unsplash

По мнению специалистов, в качестве напитков стоит выбрать, например, чая или кофе, которые могут помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также нужно исключить сахар и его искусственные заменители, которые снижают полезные свойства напитков и других продуктов.

Хороший завтрак должен быть правильно сбалансирован, в нем должны быть сложные углеводы, белки, жирные кислоты и клетчатка. Ученые предлагают включать в завтрак яйца, которые богаты холином, оказывающим полезное действие на мозг, а также витаминами B6 и B12, поддерживающими памяти.

Так, блюда средиземноморской кухни соответствуют всем требованиями с точки зрения здоровья: овсянка с фруктами и орехами, яйца, батат, греческий йогурт, рыба и морепродукты.

Что такое цифровое слабоумие и как выявить его у себя

Ранее врач Канани назвал блюдо, которое не стоит есть на завтрак.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости