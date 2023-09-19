Эксперты назвали варианты завтрака против старческого слабоумия

Лучшие продукты, которые могут помочь предотвратить развитие старческого слабоумия, назвали ученые. Об этом пишет издание Parade.

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По мнению специалистов, в качестве напитков стоит выбрать, например, чая или кофе, которые могут помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также нужно исключить сахар и его искусственные заменители, которые снижают полезные свойства напитков и других продуктов.

Хороший завтрак должен быть правильно сбалансирован, в нем должны быть сложные углеводы, белки, жирные кислоты и клетчатка. Ученые предлагают включать в завтрак яйца, которые богаты холином, оказывающим полезное действие на мозг, а также витаминами B6 и B12, поддерживающими памяти.