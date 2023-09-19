Нутрициолог Костенко рассказала о пользе киноа

О пользе киноа для здоровья рассказала читателям нутрициолог Наталья Костенко. По словам эксперта, киноа является источником питательных веществ, включая белок, клетчатку, витамины, минералы.

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Эта зерновая культура славится своим качеством белка. Белок состоит из аминокислот, восемь из которых считаются незаменимыми как для детей, так и для взрослых.

Костенко отметила, что из общего содержания жира в киноа более 50 процентов приходится на омега-6 и омега-3. Эти компоненты помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нутрициолог добавила, что высокое содержание белка и клетчатки в киноа способствует ощущению сытости и помогает контролировать вес за счет снижения потребления калорий. В киноа также содержатся полезные пищевые волокна, которые способствуют хорошему пищеварению, передает Pravda.ru.