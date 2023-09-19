Нутрициолог Костенко рассказала о пользе киноа
О пользе киноа для здоровья рассказала читателям нутрициолог Наталья Костенко. По словам эксперта, киноа является источником питательных веществ, включая белок, клетчатку, витамины, минералы.
Эта зерновая культура славится своим качеством белка. Белок состоит из аминокислот, восемь из которых считаются незаменимыми как для детей, так и для взрослых.
Костенко отметила, что из общего содержания жира в киноа более 50 процентов приходится на омега-6 и омега-3. Эти компоненты помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Нутрициолог добавила, что высокое содержание белка и клетчатки в киноа способствует ощущению сытости и помогает контролировать вес за счет снижения потребления калорий. В киноа также содержатся полезные пищевые волокна, которые способствуют хорошему пищеварению, передает Pravda.ru.
В свою очередь врач общей практики Сергей Алендеев посоветовал включить в рацион гречку. Она содержит легко усвояемый белок и богата пищевыми волокнами: они создают чувство сытости и помогают выводу из организма токсинов и шлаков, передает «Царьград».