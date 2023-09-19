Почему вредное в еде раньше считалось полезным

Бесчисленные диеты, помешательство на проблеме веса, тщательный подсчет калорий - лишь бы их не перебрать — все это выглядело бы для них дикостью. До потребительского бума, начавшегося после Второй мировой войны, доктора делали все, чтобы население добирало этих самых калорий любой ценой.

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Чем больше калорий – тем полезнее!

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Отголоски этого можно найти в продуктах, появлявшихся в те годы, и в методах их продвижения. Вы представляете, чтобы сейчас начали активно продвигать среди школьников на завтрак большую сдобную булочку с названием «Калорийная»? Какой-то сухой зав­трак из злаков с большим количеством клетчатки и сниженным количеством калорий — это реально представимо. А тогда все было наоборот, и суперпопулярной булочкой «Калорийной» вскармливали детей до самого развала СССР.

Интересно, что примерно в эти же годы на другом конце планеты, в США, но точно из таких же медицинских побуждений школьникам с большой рекламной помпой и мощным медицинским обоснованием втюхивали не менее калорийные и сладкие шоколадно-ореховые батончики. Это сейчас мы знаем, что в них куча вредного сахара и жиров. А тогда врачи утверждали, что это заряд бодрости и здоровья на весь день, что это полноценная замена школьному обеду, содержащая не только сахара для хорошей работы мозга, но и жиры для энергии, и что в них присутствует полноценный набор белков, необходимых ребенку для роста. Поверить в это сегодня трудно.

Бабушки и старые врачи заблуждались

Почему эти рекомендации по питанию так отличаются от современных? Главными болезнями тех лет были не инфаркт, инсульт и рак, а туберкулез и сифилис. И если последний был от любви, то туберкулез во многом связывали с недоеданием и вообще с неправильным питанием. Поэтому, чтобы защитить детей от кровохарканья в будущем, врачи старались закармливать их с детства.

Такое питание практиковали в семьях чуть ли не до самого конца ХХ века бабушки, закармливая своих внуков, вопреки протестам мам и пап. Родители уже знали, что полнота — это плохо. Но бабушки твердо усвоили в своем детстве, что хуже худобы ничего нет, и упорно гнули свою линию. Они были уверены, что упитанность и даже небольшая полнота — это только польза для здоровья. Об этом в те годы говорили и доктора: худоба и недоедание - путь к туберкулезу.

Но ведь любая диета — это, по сути, и есть недоедание. Это попытки держать свое тело в жестких рамках, обес­печивая ему только самое необходимое. И с точки зрения нынешней медицины эта рекомендация разумной достаточности хороша, однако нужно, чтобы этот ограниченный рацион был сбалансированным не только по белкам, жирам и углеводам, но и по всем другим питательным компонентам.

Научная и продуктовая реальность была совсем другой

Конечно, мы сколько угодно можем иронизировать над медициной столетней давности, но реальность тогда была другой, и врачи направляли свои исследования на решение конкретных задач. А поскольку голод был более реален, чем переедание, они в первую очередь боролись с ним. Подход к питанию был механистичным, и рекомендации сводились в основном к правильному подбору белков, жиров и углеводов.

Тогда еще не делили жиры и углеводы на вредные и полезные. Это мы сейчас знаем, что сахар и другие легкоусвояемые углеводы вредны, а трудноусвояемые - полезны; что растительные масла полезны, а животные - вредны и что в рыбьем жире есть необходимые нам омега-3 жирные кислоты. Тогда об этом ничего не знали, считалось, что белки, жиры и углеводы - это и необходимое, и достаточное.

Задумайтесь, впервые о таинственных «дополнительных факторах питания» заговорил в 1906 году английский биохимик Фредерик Хопкинс. А первый витамин В1 был открыт только в 1911 году. Его обнаружили в рисовой шелухе, которую выбрасывали, делая рис белым, нежным и вкусным, и в результате на Востоке, где рис был главным, а иногда и единственным продуктом, развилась неведомая эпидемия бери-бери. Болезнь оказалась тяжелым полиневритом, возникающим из-за недостатка витамина В1.

Полезным веществам нет предела

Только после этого медики стали присматриваться ко всякой шелухе и прочим отходам, и тогда выяснилось, что рафинированная мука самая неполезная. А до этого врачи ее восхваляли: она очищена от грубых балластных веществ, раздражающих слизистую кишечника, да и углеводы из нее лучше усваиваются. Но оказалось, что с этими балластными веществами (оболочки зерен) выбрасывали кучу полезнейших витаминов, минералов, пищевых волокон и даже белков, оставляя для муки пустые и вредные калории в виде крахмала. Но чтобы ученым понять это, потребовались годы.