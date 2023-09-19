Доктор Павлова рассказала о плюсах и минусах употребления грибов

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, насколько грибы полезны для фигуры и здоровья.

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По словам медицинского специалиста, в настоящее время сезон сбора грибов находится в самом разгаре. На улице можно встретить людей с полными ведрами опят, а в социальных сетях многие грибники хвастаются охапками подберезовиков и подосиновиков.

Так, главным достоинством грибов является их низкая калорийность – всего 300–350 ккал на 1 килограмм продукта. Также они содержат большое количество калия, фосфора, железа, витаминов и антиоксидантов, которые улучшают работу пищеварительной системы, противостоят воспалительным процессам, поддерживают работу сердца и сосудов.

При этом грибы плохо усваиваются и могут вызывать дискомфорт. Поэтому их не стоит употреблять людям с острыми хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, данным продуктом можно легко отравиться. Некоторые грибы не только содержат опасные токсины, но и способны впитывать тяжелые металлы в значительных количествах. Также они содержат мало белка и мешают организму усваивать магний.

В своем телеграм-канале Павлова отмечает, что, несмотря на наличие минусов, отказываться от любимого продукта не стоит. Однако жарить грибы с картошкой и засаливать их медик не рекомендует, иначе можно навредить здоровью.