Диетолог назвала самый вредный для печени безалкогольный продукт

– Накопление происходит постепенно и может никак не давать о себе знать, его можно увидеть только на УЗИ, – пояснила специалист.

Она добавила, что впоследствии болезнь может перерасти в цирроз. Помимо этого, почти вся сладкая выпечка, купленная в магазине, содержит трансжиры, а также в основном состоит из белой рафинированной муки, очищенной от витаминов, питательных веществ и клетчатки, таким образом она не несет никакой пользы организму, при этом имея высокий гликемический индекс.