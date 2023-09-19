Российский диетолог назвала самый вредный для печени безалкогольный продукт
Диетолог Тамара Рау рассказала россиянам, какой продукт является наиболее вредным для печени, не считая алкогольных напитков.
Рау рассказала, что употребление большого количества сладкой выпечки с высоким содержанием калорий ведет к жировому гепатозу (накоплению жира в печени).
– Накопление происходит постепенно и может никак не давать о себе знать, его можно увидеть только на УЗИ, – пояснила специалист.
Она добавила, что впоследствии болезнь может перерасти в цирроз. Помимо этого, почти вся сладкая выпечка, купленная в магазине, содержит трансжиры, а также в основном состоит из белой рафинированной муки, очищенной от витаминов, питательных веществ и клетчатки, таким образом она не несет никакой пользы организму, при этом имея высокий гликемический индекс.
В качестве полезной альтернативы Рау порекомендовала выпечку из гречневой, амарантовой, овсяной, кокосовой муки с натуральными подсластителями вместо рафинированного сахара, передает Lenta.ru.