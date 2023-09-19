От каких продуктов лучше отказаться осенью

Осенью лучше полностью отказаться от простых углеводов: сдобы, фастфуда, сладкой газировки, а также лучше не злоупотреблять алкоголем и продуктами с кофеином. Последние два продукта иногда провоцируют развитие депрессии. Избыток рафинированных углеводов пагубно влияет на усвоение витаминов группы B и магния, необходимых для ЦНС и головного мозга, — добавила Круглова.