Диетолог пояснила, чем вредны полуфабрикаты

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, почему не стоит ежедневно есть полуфабрикаты, среди которых наггетсы, пельмени, вареники, замороженные котлеты и овощи.

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Эксперт пояснила, что производственная еда всегда будет содержать в составе те или иные консерванты для того, чтобы просто сохранять свою свежесть на прилавках магазина. В свою очередь домашняя еда не содержит такого количества химических добавок.

Кроме того, в замороженных котлетах и пельменях имеется много углеводов, сахара и консервантов. Эти компоненты наносят вред органам пищеварения и сердечно-сосудистой системе. Полуфабрикаты также повышают уровень холестерина и сахара в крови.