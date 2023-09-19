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Врач Гинзбург назвал разрешенные диабетикам фрукты и ягоды

О том, какие фрукты и ягоды можно есть людям с сахарным диабетом, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург Москве 24.

По словам специалиста, допустимы в рационе зеленые несладкие яблоки, малина и клубника.

"Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды", – объяснил Михаил Гинзбург.

Отказаться следует от винограда, бананов, персиков и сладких абрикосов, в которых может содержаться большое количество сахара.

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