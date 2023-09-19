Мята: польза и вред для человека

Нутрициолог назвала полезные свойства и поделилась рецептами напитков из растения.

Алëна Денисова, нутрициолог, эксперт FPA: «Каждый знаком с приятным, освежающим ароматом мяты: кто-то добавляет её в чай, кому-то она больше знакома по косметическим препаратам, некоторые ассоциируют с ней средства по уходу за полостью рта. Спектр её применения очень разнообразен, а список полезных свойств достаточно внушителен для того, чтобы узнать эту траву чуть лучше и, возможно, начать использовать».

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Что из себя представляет мята?

Мята перечная — растение, представляющее собой гибрид водяной и колосистой мяты, первоначально использовавшееся в кулинарии и производстве продуктов питания, но также её применяли и из-за лечебных свойств.

В мяте перечной есть масляный компонент, который является лекарственным. В нём очень большое содержание ментола, считающегося биологически активным ингредиентом. Этот ментол нетоксичен в рекомендуемой дозе, но не стоит путать его с самой мятой.

Ментол — это соединение, полученное синтетически или извлечённое из мяты перечной или других её растений. Он широко используется в фармацевтических препаратах, кондитерских изделиях, средствах гигиены полости рта, косметике и в качестве ароматизатора.

Мята перечная так же известна, как:

ментол;

мята пиперита;

мента бальзамея.

Но не следует путать мяту с мятой колосистой или водяной, растениями, гибридом которых она является.

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Чем она полезна?

Основная лечебная роль мяты обусловлена её положительным влиянием при различных проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Например, она способна расслаблять мышцы желудка и кишечного тракта, а внутреннее применение травы ускоряет раннюю фазу пищеварения в желудке, одновременно снижая перистальтику толстой кишки.

Она известна и как ветрогонное средство: считается, что мята помогает в борьбе с метеоризмом. Кроме этого, имеется немало доказательств в пользу её использования для уменьшения боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника.

Но, конечно, есть у неё и другие преимущества:

1. Мята способна облегчать головную боль. Это происходит благодаря нанесению на кожу головы 10-процентного раствора перечной мяты в самом начале возникновения напряжения с последующим повтором через 15 и 30 мин.

2. Имеются данные, касающиеся возможности мяты уменьшать тошноту при использовании её в качестве ароматерапии. Этот метод не требует определённой дозировки. Экстракт травы следует использовать либо в виде масла, либо в дистилляторе, пока приятный аромат не распространится вокруг.

Любая форма мятного масла должна быть эффективной, хотя для людей, страдающих изжогой и желающих принимать мятное масло для кишечника, будут полезны капсулы с энтеросолюбильным покрытием.

Энтеросолюбильное покрытие — это полимерный барьер, наносимый на пероральные лекарственные средства, который предотвращает их растворение или дезинтеграцию в желудочной среде

3. Ароматерапия с маслом перечной мяты улучшает состояние при тревожности у взрослых с острым коронарным синдромом (ОКС). Многие люди, у которых развивается ОКС — состояние, при котором слишком маленькое количество крови может достичь сердца, часто испытывают высокий уровень тревоги, особенно на ранних стадиях заболевания.

Изучение этого вопроса показало, что ароматерапия с маслом мяты может оказывать благотворное влияние на снижение тревожности у пациентов.

4. Использование эфирного масла трав, цветов и других растений является популярным методом в борьбе с тошнотой и рвотой во время беременности. Для этой цели обычно используются две травы: не только мята, но и лимон.

Такой эффект достигается путём нанесения трёх капель лечебного раствора из пятипроцентного эфирного масла лимона и пятипроцентного эфирного масла мяты перечной на ватный тампон и поднесением его к носу на расстояние не более 3 см. После чего стоит сделать несколько глубоких вдохов через нос.

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Как мята может помочь при снижении веса?

Конечно, в расщеплении жиров мята помочь не сможет, но с её помощью можно добиться хороших результатов в похудении. Дело в том, что многие люди употребляют большое количество сладких напитков, сильно увеличивающих калорийность рациона.

Их опасность заключается не только в наличии сахара, но и в том, что не все считают их за источник калорий, употребляя соки, газированные напитки, сладкие чай и кофе в больших количествах.

И здесь хорошей заменой станут напитки с мятой. Их особенность состоит в освежающем аромате, отсутствии добавленного сахара и привлекательном внешнем виде: кроме самой травы, в них можно добавить любые фрукты и ягоды. Такие напитки можно брать с собой на работу, пить их в процессе тренировки и каждый раз экспериментировать с наполнением.

Противопоказания

Применять мяту можно только после консультации врача, поскольку у неё есть противопоказания. Среди них:

низкое давление;

варикозная болезнь;

возраст до двух лет;

предрасположенность к аллергическим реакциям;

беременность;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Рецепты напитков с мятой

Вода с мятой и черникой

киви — 2 шт.;

черника — 1 горсть;

лимон — 0,5 шт.;

мята — 1 пучок;

вода — 1,5 л. Ингредиенты:

Рецепт:

Положить в чашу блендера очищенные киви и листики мяты, приготовить пюре. Отправить его в кувшин, влить сок половины лимона, добавить чернику, влить воду. Перемешать, перед подачей можно процедить. Подавать напиток со льдом.

Вода с мятой и имбирём

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мята — 1 пучок;

лайм — 2 шт.;

имбирь – 45 г;

вода простая или газированная — 2 л. Ингредиенты:

Нарезать имбирь тонкими пластинками, положить в кастрюлю, добавить листики мяты, влить стакан воды, варить три минуты. Выжать из лаймов сок. Процедить и остудить мятно-имбирный отвар. Положить в большой кувшин лёд, влить холодный отвар, сок лайма и воду. Перед подачей перемешать напиток длинной коктейльной ложкой или бамбуковой палочкой. Рецепт:

Зелёный чай с мятой и лаймом

мята – 30 г;

чай зелёный листовой – 1 ч. л.;

корица — 1 палочка;

бадьян — 1 звёздочка;

лайм — 0,5 шт.;

вода – 1,5 л Ингредиенты:

Отделить листья мяты от веточек, положить их в небольшую кастрюлю, добавить чай и залить водой. Настаивать две-три минуты. Обдать заварочный чайник кипятком, положить в него корицу, бадьян и лайм, нарезанный на дольки, залить настоявшимся чаем. Заваривать две минуты. Рецепт: