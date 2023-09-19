Нежный тыквенный пирог
Осенью традиционно начинается сезон сбора тыквы. Поздней осенью и ранней зимой из этого овоща делают все: от желе и пирогов до кофе и супов.
Рецепт нежного и румяного тыквенного пирога — в материале «Рамблера».
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло — 130 г
- Пшеничная мука — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — ½ ч.л.
Для начинки:
- Тыквенное пюре — 300 г
- Сгущенное молоко — 320 г
- Яйца — 2 шт.
- Молотая корица — ½ ч.л.
- Мускатный орех — ½ ч.л.
- Соль — 1 щепотка
Приготовление теста:
- Приготовьте все ингредиенты. Достаньте сливочное масло перед самым приготовлением, оно должно быть холодным.
- Нарежьте сливочное масло кубиками, добавьте к нему просеянную муку.
- Перемешайте массу и перетрите руками масло и муку в мелкую крошку.
- Добавьте одно яйцо, ванилин и сахар.
- Взбейте массу блендером.
- Замесите тесто, сформируйте из него шар и поставьте в холодильник.
Приготовление начинки
- Очистите тыкву, извлеките из нее семечки.
- Мякоть взбейте блендером.
- Если пюре получилось слишком густым, то добавьте в него нежирные сливки.
- Добавьте к тыквенному пюре сгущенку, перемешайте массу.
- Разбейте яйцо в массу, всыпьте корицу, мускатный орех, соль и ванилин в пюре.
- Перемешайте все венчиком.
- В форму для выпечки (диаметром до 23 сантиметров) выложите тесто и разровняйте его с помощью ложки или стакана.
- Выложите на тесто начинку.
- Выпекайте песочный тыквенный пирог в предварительно разогретой духовке при 200 градусах 15 минут.
- После этого снизьте температуру до 180 градусов и выпекайте пирог еще 40 минут.
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