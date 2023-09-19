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Нежный тыквенный пирог

Осенью традиционно начинается сезон сбора тыквы. Поздней осенью и ранней зимой из этого овоща делают все: от желе и пирогов до кофе и супов.

Нежный тыквенный пирог
© Unsplash

Рецепт нежного и румяного тыквенного пирога — в материале «Рамблера».

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло — 130 г
  • Пшеничная мука — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Ванильный сахар — ½ ч.л.

Для начинки:

  • Тыквенное пюре — 300 г
  • Сгущенное молоко — 320 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молотая корица — ½ ч.л.
  • Мускатный орех — ½ ч.л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление теста:

  1. Приготовьте все ингредиенты. Достаньте сливочное масло перед самым приготовлением, оно должно быть холодным.
  2. Нарежьте сливочное масло кубиками, добавьте к нему просеянную муку.
  3. Перемешайте массу и перетрите руками масло и муку в мелкую крошку.
  4. Добавьте одно яйцо, ванилин и сахар.
  5. Взбейте массу блендером.
  6. Замесите тесто, сформируйте из него шар и поставьте в холодильник.

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Приготовление начинки

  1. Очистите тыкву, извлеките из нее семечки.
  2. Мякоть взбейте блендером.
  3. Если пюре получилось слишком густым, то добавьте в него нежирные сливки.
  4. Добавьте к тыквенному пюре сгущенку, перемешайте массу.
  5. Разбейте яйцо в массу, всыпьте корицу, мускатный орех, соль и ванилин в пюре.
  6. Перемешайте все венчиком.
  7. В форму для выпечки (диаметром до 23 сантиметров) выложите тесто и разровняйте его с помощью ложки или стакана.
  8. Выложите на тесто начинку.
  9. Выпекайте песочный тыквенный пирог в предварительно разогретой духовке при 200 градусах 15 минут.
  10. После этого снизьте температуру до 180 градусов и выпекайте пирог еще 40 минут.
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