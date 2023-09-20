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Назван фрукт, способный поднять гемоглобин

С журналистами Life.ru кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева обсудила необходимость употребления такого фрукта, как груша.

Назван фрукт, способный поднять гемоглобин
© runews24.ru

Как отмечает эксперт, продукт незаслуженно занимает второстепенные позиции среди остальных популярных фруктов, однако может принести колоссальную пользу здоровью.

В груше содержатся витамины групп С, К, В2, В6, В9, клетчатка и железо. Последнее благотворно влияет на людей с низким содержанием гемоглабина.

При выборе груши необходимо обратить внимание на её аромат, он должен быть приятным. Плоды не должны иметь пятен, механических повреждений, вмятин, царапин. Поверхность не должна блестеть, и не должно быть жирного налёта, - отметила Алексеева.