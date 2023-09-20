Назван фрукт, способный поднять гемоглобин
С журналистами Life.ru кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева обсудила необходимость употребления такого фрукта, как груша.
Как отмечает эксперт, продукт незаслуженно занимает второстепенные позиции среди остальных популярных фруктов, однако может принести колоссальную пользу здоровью.
В груше содержатся витамины групп С, К, В2, В6, В9, клетчатка и железо. Последнее благотворно влияет на людей с низким содержанием гемоглабина.
При выборе груши необходимо обратить внимание на её аромат, он должен быть приятным. Плоды не должны иметь пятен, механических повреждений, вмятин, царапин. Поверхность не должна блестеть, и не должно быть жирного налёта, - отметила Алексеева.