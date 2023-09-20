Назван фрукт, способный поднять гемоглобин

В груше содержатся витамины групп С, К, В2, В6, В9, клетчатка и железо. Последнее благотворно влияет на людей с низким содержанием гемоглабина.

При выборе груши необходимо обратить внимание на её аромат, он должен быть приятным. Плоды не должны иметь пятен, механических повреждений, вмятин, царапин. Поверхность не должна блестеть, и не должно быть жирного налёта, - отметила Алексеева.