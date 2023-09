Какие фрукты и овощи считаются самыми бесполезными

Еще одним фруктом, который может быть менее полезным, является банан. Бананы содержат высокое количество крахмала и сахара, что может привести к повышению уровня глюкозы в крови. Исследование, опубликованное в журнале "Journal of the American College of Nutrition" в 2014 году, показало, что употребление бананов может вызывать повышение уровня инсулина в крови. Это может быть проблематично для людей, страдающих от сахарного диабета или проблем с уровнем сахара в крови.