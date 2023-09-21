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Диетолог рассказала, как сделать рис полезнее

Рис богат витаминами группы В, кальцием, магнием и железом. Кроме того, рис является продуктом невысокой калорийности и при умеренном потреблении не повредит фигуре.

Диетолог рассказала, как сделать рис полезнее
© СОВА

Диетолог Маргарита Королева объяснила важность правильной обработки риса перед готовкой, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Она рекомендует перед приготовлением замочить рис на ночь в холодной воде. Так из риса вымоются все крахмалы и тем самым уменьшится углеводная нагрузка на организм. Кроме того, благодаря замачиванию приготовление риса займет всего 15 минут, пишут РИА "Новости".

Также диетолог напоминает состав здоровой тарелки при правильном питании: гарнир должен составлять 1/3 от объема, еще четверть растительный или животный белок: мясо, рыба, бобовые и половина – овощи и фрукты.

Ранее эксперты рассказали о важности создания режима правильного питания.