Диетолог рассказала, как сделать рис полезнее

Рис богат витаминами группы В, кальцием, магнием и железом. Кроме того, рис является продуктом невысокой калорийности и при умеренном потреблении не повредит фигуре.

Диетолог Маргарита Королева объяснила важность правильной обработки риса перед готовкой, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Она рекомендует перед приготовлением замочить рис на ночь в холодной воде. Так из риса вымоются все крахмалы и тем самым уменьшится углеводная нагрузка на организм. Кроме того, благодаря замачиванию приготовление риса займет всего 15 минут, пишут РИА "Новости".