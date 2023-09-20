3 популярных гарнира, которые ухудшают работу сердца
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в соцсетях, какие продукты являются опасными для сердца.
К ним относятся красное мясо и переработанные продукты (сосиски, колбасы), трансжиры (маргарин), пальмовое масло дешёвых сортов, быстрые углеводы (сахар, сладости, выпечка).
Специалист выделила и три популярных гарнира, снижающих здоровье органа. В список вошли картофель, белый рис и макароны.
Эти опасные продукты работают вдолгую. Вы десятки лет их ели, прямо скажем, переедали. Строгий запрет всего и сразу никак не решит эту проблему, а только усугубит. Болезни сердца и сосудов — это болезни неправильного образа жизни. Чтобы поправиться и снизить риск смерти, надо менять образ жизни.
Постепенное внедрение правильных пищевых привычек, без строгих запретов, также является важной частью процесса выздоровления.