3 популярных гарнира, которые ухудшают работу сердца

Эти опасные продукты работают вдолгую. Вы десятки лет их ели, прямо скажем, переедали. Строгий запрет всего и сразу никак не решит эту проблему, а только усугубит. Болезни сердца и сосудов — это болезни неправильного образа жизни. Чтобы поправиться и снизить риск смерти, надо менять образ жизни.